Infonavit: ¿Se puede retirar dinero de mi cuenta sin adquirir una vivienda? Conoce cómo se puede retirar dinero de tu cuenta Infonavit sin tener que comprar una casa y cuáles son los requisitos (Pexels)

Ahora es posible retirar dinero de tu cuenta Infonavit sin tener que comprar una casa, por lo que aquí te contamos cómo y qué necesitas para poder hacerlo.

Entre las facilidades que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se encuentra el retiro de tu ahorro; sin embargo, este únicamente se puede realizar bajo una condición; conoce cuál es.

¿Es posible retirar el dinero de mi cuenta Infonavit sin comprar una casa?

El retiro del ahorro de tu cuenta Infonavit únicamente es posible si cuentas con una Resolución de Pensión emitida por el IMSS, ya sea por vejez o cesantía en edad avanzada.

El retiro de tu ahorro se realiza de tu Subcuenta de Vivienda, a partir de lo que se haya acumulado durante tu vida laboral por las aportaciones hechas a tu cuenta por parte de tus empleadores; estas se clasifican según la fecha en la que las recibiste:

Fondo de Ahorro 1972-1992: si entre mayo de 1972 y febrero de 1992 recibiste de tu empleador aportaciones por el 5% sobre tu salario diario integrado.

si entre mayo de 1972 y febrero de 1992 recibiste de tu empleador aportaciones por el 5% sobre tu salario diario integrado. Subcuenta de Vivienda 1992: si entre marzo de 1992 y junio de 1997 recibiste de tu empleador aportaciones por el 5% sobre tu salario diario integrado.

si entre marzo de 1992 y junio de 1997 recibiste de tu empleador aportaciones por el 5% sobre tu salario diario integrado. Subcuenta de Vivienda 1997: si de julio de 1997 a la fecha has recibido aportaciones de tu empleador por el 5% sobre tu salario diario integrado.

Según la fecha en la que hayas recibido aportaciones, podrás tener recursos en uno, dos o los tres conceptos. Mientras que, con el ahorro que hayas realizado en tu Subcuenta de Vivienda, al momento de pensionarte podrás mejorar tu retiro.

¿Cómo solicitar la devolución de mi ahorro Infonavit?

El proceso para solicitar la devolución de tu ahorro Infonavit varía según la Ley de Seguridad Social bajo la que te pensiones.

Si te pensionas bajo el Régimen de Ley 97, solo tienes que solicitar a tu Afore que los recursos que tienes en tu Subcuenta de Vivienda 92 y 97, con sus rendimientos generados hasta el momento de tu solicitud, sean añadidos al monto de tu pensión.

Mientras que en el caso de los pensionados bajo el Régimen de Ley 73, podrán solicitarlo a través de su Afore o, bien, al Infonavit.

Requisitos y documentos para retirar el fondo de la Subcuenta de Vivienda

En cualquiera de los casos, para retirar el ahorro de la Subcuenta de Vivienda, tienes que cumplir con los siguientes requisitos y presentar los documentos: