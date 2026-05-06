Detienen a ocho generadores de violencia en Morelos con su líder “Don Ramón”

"Don Ramón" Rodolfo N fue uno de los detenidos en un operativo en Morelos

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia para desarticular grupos delictivos dedicados al trasiego de droga, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con autoridades estatales, detuvieron en Morelos a ocho personas relacionadas con una célula delictiva generadora de violencia, entre ellas Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como uno de sus principales líderes.

En seguimiento a investigaciones de gabinete y campo, se desplegó un operativo en el municipio de Yautepec, donde fueron detenidos ocho integrantes de la célula delictiva “Los Linos”, vinculada con delitos de extorsión, robo de vehículo y homicidio en distintos municipios de la entidad, además de actividades de trasiego de droga proveniente de Centroamérica hacia los Estados Unido.

Durante el desarrollo de la acción operativa, personal federal fue agredido; en estos hechos, uno de los agresores perdió la vida y dos elementos de la SSPC resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados para recibir atención médica especializada, donde continúan bajo cuidado hospitalario.

En esta acción se aseguraron cuatro armas largas, cinco armas cortas y 24 equipos telefónicos. A las personas detenidas se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan el compromiso de mantener operaciones coordinadas para detener a generadores de violencia, debilitar estructuras criminales y contribuir a la construcción de paz en la entidad y en el país.