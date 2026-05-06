EU replantea estrategia contra el narco; va por eliminar a herederos del Cártel de Sinaloa y CJNG

EU replantea estrategia contra el narco (Especial)

Con un año y cuatro meses en su segundo mandato, Donald Trump, a través de la Oficina de Política Nacional de Control de drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) presentó su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, un documento de 195 páginas en el que replantea su estrategia en coordinación con México, para el combate a los cárteles bajo el argumento de ser un riesgo para la seguridad nacional. El plan insiste en operaciones militares más allá de suelo estadounidense en un contexto de guerra y centra sus objetivos en eliminar a los dos principales grupos del narco como son el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, por lo que las presiones se encaminan a buscar y capturar a los posibles herederos de estos grupos criminales.

La nueva estrategia publicada la noche del 4 de mayo, plantea una ofensiva integral contra los cárteles mexicanos, a los que EU clasificó como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), y además equipara el impacto de las drogas sintéticas como armas de destrucción masiva.

Lucha contra el narcotráfico (Especial)

El documento presentado por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas subraya que el eje central de la estrategia binacional con México es la de combatir a los cárteles de la droga pasando de una perspectiva policial y judicial, como establecen los Títulos 18 y 21 del Código Penal de Estados Unidos, a una más amplia que incluye a las Fuerzas Armadas en un contexto de guerra, en la que se involucran facultades bajo los Títulos 10 y 50.

De acuerdo con las cadenas Univisión y NBC News, el cambio de estrategia “proporciona nuevas y ampliadas facultades para atacar la totalidad de estas redes (criminales), incluidos sus sistemas de apoyo financiero y logístico, utilizando todas las capacidades del gobierno de Estados Unidos, incluyendo herramientas diplomáticas, informativas, militares y económicas”, refiere la ONDCP.

Líderes anulados

Reportes de los departamento de Estado y de Justicia de EU publicados por medios estadounidenses, refieren que en la última década las acciones emprendidas por los gobiernos de EU y México han permitido capturas o la eliminación de 39 de los capos más buscados, principalmente por haber sido líderes de cárteles o negociadores para tráfico de sustancias hacia el vecino país del norte.

El Departamento de Estado refirió en abril pasado que la cacería de los principales cabecillas de grupos narcoterroristas se mantiene con monitoreo riguroso, en especial sobre los posibles sucesores del “Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada en el Cártel de Sinaloa, tras la disputa entre “Chapitos” y “La Mayiza” por controlar el grupo, y del Cártel Jalisco Nueva Generación, que a pesar de no tener un líder visible mantienen sus operaciones de tráfico de fentanilo y cocaína, donde la mira apunta hacia el hijastro de “El Mencho”, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”.

CJNG (Especial)

Información de la DEA y la CIA rescatada por “The New York Times, refiere que la cacería de los herederos de los dos principales grupos del narco mexicanos avanza y hay prioritario interés en la guerra interna que sacude al Cártel de Sinaloa, entre las facciones de los “Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y “Los Mayos”, leales a Ismael “El Mayo Zambada (capturado por agentes de EU con ayuda de los hijos de “El Chapo”), lo que sugiere que la estructura por el control total del grupo criminal podría estar próximo a una transformación profunda con posibles repercusiones en las alianzas y rivalidades que mantenga con otros grupos criminales.

Guerra interna

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Información de la organización Insigne Crime, apunta que entre los objetivos de alto valor para Estados Unidos figuran los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, actuales jefes de “Los Chapitos”, que pelean el control del grupo criminal con Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo” Zambada.

Desde que estalló la guerra interna dentro del Cártel en septiembre de 2024, las autoridades han capturado o abatido a integrantes de los círculos cercanos de ambas facciones, entre ellos jefes de seguridad y operadores clave, pero no han logrado capturar a los dos hijos de “El Chapo” ni al hijo de “El Mayo”.

Otro personaje que no ha hecho mucho ruido pero que aparece entre los 10 más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y que ha aprovechado la guerra interna en el Cártel de Sinaloa es Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, un capo independiente identificado como jefe del Cártel de Guasave o de la Organización Meza Flores, a quien agencias de EU ya le siguen los pasos.

El análisis de Insigne Crime de abril pasado refiere que derivado de vacíos en el control de ambos cárteles, se han detectado operativas más de 100 redes que trabajan para ambos grupos, lo que ha marcado que haya menos capos claramente identificados por las autoridades y sólo se esté centrando el interés de agencias de México y EU en los grupos más fuertes.

Jalisco

Sobre el cártel de Jalisco, las agencias de inteligencia de EU que intercambian información con sus pares de México sobre el liderazgo del grupo tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, refieren que no tienen aún claro quién podría ser el nuevo líder del CJNG, por lo que las operaciones del cártel se llevan a cabo como si “El Mencho” siguiera vivo, a través de jefes regionales y miembros de la familia del extinto jefe del CJNG.

Medios estadounidenses señalan entre los más mencionados para ocupar el liderazgo del cártel a Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, hijistro de Oseguera Cervantes, aunque facciones internas dentro del mismo grupo no le han dado el visto bueno, lo que habla de división dentro del grupo.

El FBI y la CIA destacan en reportes presentados ante los Departamentos de Estado y de Justicia, según medios estadounidenses, que entre los objetivos de captura de este cártel figuran Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”; Abraham Jesús Ambriz, alias “Yogurt” y Ricardo Ruiz Velasco, alias “Doble R”, señalados de haber sido gente de las confianzas de “El Mencho” y cercanos a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, sobre quien estaban las miradas de que sería el nuevo jefe del grupo criminal, pero tras su captura en Nayarit el pasado 27 de abril la baraja por dirigir al cártel de Jalisco vuelve a cambiar, pero lo que no se altera son las presiones de Washington de trabajar de manera conjunta en una intervención militar para eliminar a los dos principales grupos clasificados por Trump como narcoterroristas.

Inteligencia

Esta cacería de narcos se contempla en la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de EU, en la que detalla que se combatirá a los grupos criminales no solo quitándoles drogas en la frontera con México, sino usando el tráfico de estupefacientes como principal forma de entender cómo operan, rastreando toda la red, desde quién dirige, cómo mueven dinero, cómo transportan la droga y quién los ayuda a hacerlo. Esto se entiende como una “defensa de múltiples capas”.

El plan de la administración Trump señala que “Estados Unidos avanzará más allá de una estrategia centrada únicamente en la interdicción en la frontera y buscará atacar y desmantelar sistemáticamente a las propias organizaciones criminales mediante una campaña coordinada”. Para reforzar la nueva estrategia, el nuevo planteamiento de la estrategia contra el narco en México contempla operativos con la Comunidad de Inteligencia, que integra a las 18 agencias de EU (como la CIA, DEA, el FBI) el Pentágono, el Departamento del Tesoro, y el Centro Nacional de Contraterrorismo, entre otras.