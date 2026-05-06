Gusano barrenador llega a la CDMX: así puedes detectar si tu perrito está infectado; todos los síntomas

Síntomas del gusano barrenador en mascotas Confirman caso de gusano barrenador en un dóberman de 12 años en la alcaldía Tlalpan.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) confirmó el primer caso de gusano barrenador en la Ciudad de México, después de que se registrara un dóberman con miasis en la alcaldía Tlalpan.

El caso fue detectado el pasado 26 de abril en una veterinaria de Topilejo, donde un médico veterinario zootecnista reportó que un dóberman de 12 años presentaba miasis en la base de su oreja izquierda, provocada por la infestación del parásito.

Casos de gusano barrenador en la Ciudad de México

De acuerdo con el reporte de SENASICA, el primer caso de gusano barrenador detectado en la capital fue el registro de un dóberman de doce años en la alcaldía Tlalpan, el cual todavía se encuentra en periodo activo y permanece bajo supervisión del servicio.

No obstante, señalaron que se trata de un caso aislado debido a la altitud y las condiciones climáticas del lugar. Hasta el momento, no se han detectado casos secundarios de este parásito en más perros domésticos.

A pesar de ello, las autoridades mexicanas de sanidad implementaron las siguientes medidas contra epidémicas para evitar la reproducción del gusano barrenador en otras mascotas del país:

Refuerzo de las acciones de vigilancia epidemiológica pasiva y activa.

Ejecución de investigaciones retrospectivas y prospectivas.

Desinfestación de la vivienda donde habitaba el perro.

Conformación de brigadas para el rastreo epidemiológico en los municipios aledaños.

Acciones de rastreo mediante encuestas epidemiológicas casa por casa.

¿Cómo detectar el gusano barrenador en mis mascotas?

Científicamente conocido como Cochliomyia hominivorax, el gusano barrenador es un parásito que afecta a los mamíferos, incluyendo perros y gatos, al poner sus huevos en heridas abiertas para que las larvas se alimenten del tejido vivo del huésped hasta causar infecciones graves; la infestación de este insecto podría ser mortal para el animal si no se detecta a tiempo.

Debido a la seriedad de esta infección, es importante reconocer los síntomas del gusano barrenador en tus animales de compañía, sean gatos o perros.

Entre las principales señales de advertencia, se encuentran:

Heridas que no cicatrizan o que presentan secreción anormal.

Cambios de comportamiento, como letargo o pérdida de apetito.

Presencia visible de larvas en una lesión cutánea.

La gravedad del gusano barrenador requiere atención veterinaria inmediata y medidas de prevención adecuadas para proteger la vida del animal doméstico y la higiene del hogar.