UNAM busca revolucionar la detección temprana del VPH con biosensor portátil

Detección temprana del VPH con biosensor portátil

Científicas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, se encuentran desarrollando un biosensor portátil capaz de revolucionar la detección temprana del Virus del Papilona Humano, causante del cáncer cervicouterino, el segundo más mortal en el país, que sol en 2022 obró la vida de 4 mil 243 mujeres.

La idea de este proyecto innovador nació luego de desarrollar un biosensor para detectar el virus del Covid-19 con una prueba PCR de bajo costo; el biosensor portátil para detectar 10 genotipos de alto riesgo, incluidos los tipos 16 y 18 del VPH, funciona con una técnica molecular similar al PCR para identificar fragmentos del material genético del virus.

En la aplicación de la prueba, la persona toma su muestra con un cepillo similar a un hisopo, la pone en un tubito con líquido y, en 30 minutos, el resultado se visibiliza mediante colores: uno para las cepas más cancerígenas y otro para las menos agresivas.

La especialista Tatiana Fiordelisio, responsable del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia (LaNSBioDyT) de la Facultad de Ciencias, explicó que al analizar la problemática se encontraron con que ésta es en muchos casos una cuestión moral o de pudor.

“Reflexionamos sobre dónde incidir y nos dimos cuenta de que miles de personas mueren al año por cáncer cérvico uterino, una enfermedad totalmente prevenible. El problema no es técnico, sino social y económico: 27 millones de mujeres nunca se han hecho una prueba y muchas más la evitan por miedo, vergüenza o falta de acceso”, señaló.

Entre las ventajas de esta prueba sobre el método actual para detectar el VPH, se encuentran que es un sistema portátil, económico, fácil de usar, ideal para consultorios pequeños o clínicas rurales, y no requiere equipo costoso o personal médico, indicó la especialista, lo que lo vuelve indicado para sustituir al papanicolau, pues identifica al virus antes de que cause daños celulares, pues la citología tradicional sólo localiza lesiones cuando la enfermedad está ya avanzada, detalló Fiordelisio.

En este momento, el biosensor se encuentra en validación clínica ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o Cofepris. Mientras tanto, la FC ofrece un servicio con tecnología PCR certificada bajo norma ISO 9001, el mismo método avalado por la OMS como el más preciso para detectar el VPH.

El servicio de detección del VPH con tecnología PCR está disponible de lunes a viernes en el LaNSBioDyT de la FC, pero se planea llevarlo en breve a otras entidades de la UNAM, así como colaborar con asociaciones de parteras y promotores de salud en comunidades rurales.

Las citas pueden agendarse en línea a través de tienda.fciencias.unam.mx. El procedimiento es confidencial, seguro, accesible y contribuye a la validación de este biosensor que, en el futuro, podría democratizar el acceso a diagnósticos rápidos y precisos en todo el país, además de prevenir el cáncer cervicouterino.