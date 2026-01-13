Cae “El Uber” del CJNG en Guadalajara y al “Cárdenas” en Nayarit

Detenido Luis Ignacio Cárdenas de Luna, alias “Cárdenas". (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a José Gabriel Soto Martínez de 26 años, alias “Uber”, líder de una célula delictiva y considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara, donde encargaba de realizar actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de armas.

También fueron arrestados Mauricio Cruz Arzola y Carlos Alberto Quezada Ceja; se les aseguró arma larga, dos armas cortas, tres cargadores, cartuchos, 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos, un inmueble y 10 teléfonos celulares.

De manera simultánea, en Tepic, Nayarit, elementos detuvieron a Luis Ignacio Cárdenas de Luna de 46 años, alias “Cárdenas”.

Luis Ignacio Cárdenas, operador regional en Nayarit y Jalisco, coordinaba el traslado de droga vía aérea y marítima, en aeronaves y embarcaciones pequeñas, mediante una red de pistas y puertos, además mantenía comunicación con agentes financieros para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita para el grupo delictivo.

Los detenidos están vinculados al “Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Fue a través de un detallado seguimiento que se detectó el patrón de movilidad y un domicilio en el municipio de Tepic, Nayarit, para llevar a cabo la detención de Luis “N”.

Este hombre fungía como encargado de coordinar el trasiego de droga desde Centroamérica y como operador financiero del grupo criminal, además de operar el traslado de droga vía aérea, empleando aeronaves pequeñas, en diferentes pistas clandestinas ubicadas en Nayarit, el norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas.

Esta operación fue ejecutada en el municipio de Tepic, en la misma entidad, donde además se aseguraron sustancias con características propias de la cocaína y del cristal, un arma larga y otros objetos.

En la segunda acción, se llevaron a cabo seguimientos y acciones aéreas que permitieron ubicar dos inmuebles propiedad de José “N”.

Se logró localizar al objetivo en un domicilio en Zapopan, Jalisco, por lo que al cumplimentar una orden de cateo fue posible detenerlo junto con Carlos “N” y Mauricio “N”, además se aseguró sustancia sólida cristalina, cinco vehículos, dos armas, cargadores, cartuchos, dinero en efectivo y dosis de posible cocaína, entre otros objetos.

José “N”, de acuerdo con las investigaciones de la FGR, operaba como jefe de plaza del grupo criminal, en Tlajomulco de Zúñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara.

Despúes fue aprehendido, Luis Ignacio Cárdenas de Luna “Cárdenas”, era el encargado de coordinar el trasiego de droga y operador financiero en Tepic, Nayarit, para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Trabajaba bajo órdenes directas de Audias Flores Silva “El Jardinero”.

Se desempeñó como Policía Judicial de Nayarit de 1999 a 2003. Trabajó en la Dirección General de la Agencia Estatal Investigadora de Nayarit, como agente de investigación, con funciones operativas, con fecha de ingreso el 1 de diciembre de 2010.

José Gabriel Soto Martínez alias “Bravo”, identificado como jefe de plaza del CJNG en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Se encontraba bajo órdenes directas de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán “El Sapo”, considerado como uno de los posibles sucesores en el liderazgo, del CJNG.

Cuenta con el apoyo de familiares de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”. Para sus actividades delictivas posee grupos de sicarios.