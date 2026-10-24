A siete meses de la elección, el 2027 se ‘calienta’: pleitos en Morena, en Chihuahua… y en el INE

Se calienta el 2027 A menos de un año de los comicios del 2027, pleitos acechan al INE, a Morena y a la oposición. (Fotoarte hecho con fotos de Cuartoscuro.)

A casi siete meses de la jornada electoral del 6 de junio de 2027, Morena enfrenta disputas internas por sus coordinaciones estatales, Chihuahua intensificó su conflicto político con el Gobierno federal y el INE es investigado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades en contrataciones.

Morena sufre choques por las coordinaciones estatales

¿Problemas en el paraíso de la 4T? La definición de las coordinaciones estatales ya abrió diferencias intestinas dentro de Morena en varias entidades.

En Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar fue designado coordinador estatal, mientras la senadora Andrea Chávez quedó fuera de esa posición, lo cual modificó el tablero político local rumbo a la elección de gobernador de 2027, en medio de pleitos entre la administración local y el Gobierno federal.

En Nuevo León, Tatiana Clouthier rechazó que la designación de Clara Luz Flores como coordinadora implique automáticamente la candidatura al gobierno estatal.

La ex secretaria de Economía creó el movimiento Todos con Conciencia para pedir que Morena reconsidere la decisión y sostuvo que existen precedentes en los que la coordinación no terminó en una candidatura.

En Baja California Sur, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, pidió revisar las encuestas tras la postulación de Manuel Cota, del PVEM; en Tlaxcala, el alcalde Alfonso Sánchez García cuestionó el resultado que favoreció a Ana Lilia Rivera.

En tanto, en Nayarit, la nominación de Jasmine Bugarín generó resistencias entre cuadros de Morena; en San Luis Potosí, la decisión de competir con Elí César Cervantes en lugar de respaldar a la candidata del PVEM tensó la relación entre ambos partidos; y en Zacatecas, la designación de Verónica Díaz derivó en protestas de militantes y en la ruptura del PT con Morena durante ese proceso.

👀 Tras la elección de Cruz Pérez Cuéllar por Morena y el PV para encabezar la coordinación estatal en Chihuahua rumbo a las elecciones de 2027, así fue la reacción de la senadora con licencia Andrea Chávez. #AndreaChávez #Chihuahua #Morena https://t.co/kmhG5R7gnz — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 29, 2026

Chihuahua escala el choque entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum

El conflicto entre el Gobierno de Chihuahua y la Federación escaló luego del caso de los dos agentes estadounidenses de la CIA que murieron en abril tras participar en un operativo contra el narco en la entidad sin autorización del Gobierno federal.

En medio de tal polémica, Maru Campos reveló en una entrevista esta semana detalles de una reunión privada que sostuvo con Claudia Sheinbaum en Ciudad Juárez en septiembre para discutir el referido asunto.

Ante tal indiscreción, la presidenta no sólo confirmó que ambas discutieron por ese caso, sino que, durante aquel encuentro, la gobernadora señaló que su ex fiscal César Jáuregui fue el responsable de dicho operativo de la CIA, además de que es dueño de casinos e incurrió en presuntos actos de corrupción.

Luego de que Sheinbaum le pidió a la panista acudir a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar tales hechos, la fiscal general Ernestina Godoy confirmó que sostuvo un encuentro con la mandataria de Chihuahua y que sus declaraciones dieron origen a nuevas líneas de investigación contra Jáuregui.

En su reunión con la presidenta, asimismo, Maru Campos acusó a la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, de estar presuntamente coludida con el narco.

Al respecto, la lideresa del partido guinda calificó a la mandataria de Chihuahua de “mitómana y desleal”; mientras que Ricardo Monreal cuestionó que hiciera pública una conversación con la presidenta, y Cruz Pérez Cuéllar anunció demandas por daño moral después de que la gobernadora lo acusara de tener vínculos con el crimen organizado sin presentar pruebas.

👆Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, señaló a su exfiscal César Jáuregui por algunos incidentes. La mandataria también afirmó que Campos responsabilizó al exfuncionario por el ingreso de elementos estadounidenses a territorio mexicano. 📹 Gobierno de México #Sheinbaum #Chihuahua #MaruCampos — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 23, 2026

Y la ASF investiga contratos del INE

El Instituto Nacional Electoral enfrenta una investigación de oficio de la Auditoría Superior de la Federación.

La ASF revisa posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión entre proveedores y esquemas de triangulación de recursos públicos relacionados con contratos del organismo electoral.

La investigación también alcanza a empresas proveedoras y otros actores vinculados con esos procesos.

Las indagatorias comenzaron después de publicaciones periodísticas sobre presuntos vínculos entre proveedores del INE y personas cercanas a la consejera presidenta Guadalupe Taddei, incluido su chofer.

Taddei rechazó haber favorecido a empresas y aseguró que las contrataciones se realizaron conforme a la ley, además de que se rehusó a separarse del cargo bajo el argumento de que los ataques en su contra son un intento de desestabilizar al árbitro electoral.

Por su parte, Claudia Sheinbaum pidió que las auditorías lleguen hasta las últimas consecuencias y sostuvo que en el INE no debe existir ninguna duda sobre el uso de recursos públicos.

En 2027, las y los mexicanos elegirán más de 21 mil cargos públicos, entre ellos 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, así como congresos locales, ayuntamientos y las 16 alcaldías de la Ciudad de México