Diputados esperan ‘luz verde’ para instalar comisión plural de seguimiento a ratificación del T-MEC

CDMX — El coordinador de Operación Política de la bancada de Morena en San Lázaro, Pedro Haces Barba, informó que está a la espera de que los líderes parlamentarios den ´luz verde’ a la instalación de la Comisión Plural de Seguimiento a la ratificación del acuerdo con comercial con EU y Canadá, el T-MEC, cuya labor será acompañar a los representantes y al Ejecutivo federal en esta nueva negociación.

El diputado morenista comentó que tras la reunión que sostuvieron diversos legisladores con la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado lunes en Palacio Nacional se tiene la completa confianza en que habrá ratificación con los socios de México.

“Participaremos porque nos interesa el tema de productividad. México es un país pacifista, y nosotros no debemos de meternos, nosotros tenemos una buena relación laboral con los países de Oriente y con los de Europa. La Presidenta va a firmar un convenio con el Parlamento Europeo para que podamos igualar la relación comercial, un ejemplo es que con Estados Unidos tenemos unos 800 mil millones de dólares, y con Europa de 80 mil millones de dólares. Y, pues, en lo que está de mi mano seguiremos apoyando a la mejor mano de obra que es la de los mexicanos”, dijo Haces Barba.

Por ello enfatizó en que se está a la espera de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dé su autorización de la creación de la Comisión Especial (y plural) de Seguimiento al T-MEC para acompañar a los representantes y al Ejecutivo en la negociación”.

Ante cuestionamientos respecto a los alcances que tendría esta comisión de diputadas y diputados, cuando es el Senado donde recaen los temas vinculados con la política comercial con el exterior, Pedro Haces Indicó que la Cámara baja tiene el mismo derecho que el Senado de tener una comisión, porque no sólo funge como revisora, sino que puede tener una instancia para acompañar la revisión del tratado.

“Aquí es la casa donde se hacen las leyes, tenemos que acompañar al Ejecutivo, al Senado, a las cámaras empresariales, tenemos que acompañar a las organizaciones obreras, como Cámara de Diputados. Por eso se está analizando en la Jucopo y esperemos que se conceda esta comisión plural para darle acompañamiento a ese Tratado de Libre Comercio tan importante”, confió.

Señaló también que el pasado lunes tuvo una reunión con trabajadoras y trabajadores para hablar sobre el T-MEC, en la que se manifestó mucha confianza en que México logre la ratificación.

“Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado cátedra en lo que es manejar una política de nivel, de altura de miras, cuidando la relación con los Estados Unidos. No ha permitido un sometimiento, somos vecinos, socios comerciales, pero la soberanía de este país se va a respetar”, anotó.

El líder parlamentario destaco a Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, como gran representante para esa mesa de negociación, porque, dijo, no sólo es un tema de los tres países, donde se beneficien las empresas o los ingresos de cada país.

“Si salen bien las cosas, a los trabajadores les va a ir muy bien. Y si no salían bien las cosas, a los trabajadores no les iría bien. Entonces, hay que ser positivos y hay que pensar que somos el socio comercial número uno de los Estados Unidos, le va a ir bien a México, le va a ir bien a Estados Unidos y le va a ir bien a Canadá, porque estamos en la geografía mundial, en la región más importante en materia de productividad, que es América del Norte”, subrayó.

Hizo énfasis en que el secretario y el equipo negociador debe “sentarse en la mesa” a defender los intereses de las y los mexicanos, las empresas del país, del gobierno, de los trabajadores; “lo va a hacer. Es un hombre con mucha experiencia”.

A pregunta expresa sobre si, en aras de conservar la buena vecindad con Estados Unidos, el país tiene que aceptar aislarse de otros socios comerciales, Haces Barba aclaró que México, en todos los sentidos, “es pacifista, que no se mete en temas, lo que acabamos de mostrar con Venezuela. Ahí mi reconocimiento a la Presidenta, que se mantuvo al margen. Y lo mismo pasa en el tema comercial”, manifestó.