Imelda Castro va como coordinadora estatal de Morena en Sinaloa; busca sacar al estado de “la noche negra” que vive

Castro se comprometió a terminar con esa “noche oscura” que vive Sinaloa (Mario Jasso)

En medio de la crisis política que registra Morena en Sinaloa tras el affaire Rocha Moya, la dirigencia nacional de ese partido anunció a la senadora con licencia, Imelda Castro Castro, como coordinadora estatal en Sinaloa rumbo a los comicios del próximo año, en los que se renovará la gubernatura.

Castro se comprometió a terminar con esa “noche oscura” que vive Sinaloa y construir la aurora de un nuevo amanecer para un estado que atraviesa una situación compleja, derivada de todos los gobiernos del pasado, todos, recalcó, al incluir el de Rubén Rocha Moya.

Imelda Castro considera que Enrique Inzunza debió pedir licencia

En entrevista posterior, la coordinadora estatal se refirió a la separación de Enrique Inzunza de la bancada de Morena en el Senado y consideró que lo congruente era solicitar licencia para enfrentar los señalamientos en su contra.

“Lo congruente era pedir licencia; el que nada debe, nada teme. Si no, ¿para qué aferrarse al fuero? Debió haber pedido licencia”, aseguró.

Entre gritos de “¡Unidad, unidad!”, Castro reconoció la complejidad de la elección, pero rechazó que exista un desgaste de Morena en esa entidad, pues aseveró que la población sabe diferenciar las acciones de las personas.

La senadora se deslindó de las acciones de ese gobierno y se comprometió a terminar con esa “noche oscura”, para lo cual llamó a la unidad de la alianza.

“No hay victorias eternas ni derrotas para toda la vida”, afirmó.

Pide que las investigaciones sigan su curso en México

Insistió en que las investigaciones contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y los demás involucrados en los señalamientos de Estados Unidos deben seguir su curso en México, donde se debe determinar si existen responsabilidades o no en su contra.

“Las acusaciones internacionales —agregó— deben ser investigadas y resueltas bajo nuestras leyes e instituciones”.

Ariadna Montiel llama a la unidad de Morena en Sinaloa

A su vez, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, reconoció que Sinaloa “vive tiempos complejos”, pero aseguró que su partido no dejará sola a la entidad y apostó por la unidad de la alianza con el PVEM y el PT, a fin de que la Cuarta Transformación se mantenga como gobierno en ese estado.

“El esfuerzo unitario en Sinaloa será el camino para que siga la 4T”, afirmó.