Autoridades del IMSS y del gobierno de Chiapas dan banderazo de salida a 10 nuevas ambulancias

Nuevas ambulancias para Chiapas Autoridades del IMSS, Secretaría de Educación y del gobierno del estado de Chiapas, encabezaron la entrega de 10 nuevas ambulancias para fortalecer la atención médica y traslado de pacientes en aquella entidad

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dieron el banderazo de salida a 10 nuevas ambulancias que recibe el IMSS Chiapas para fortalecer la oportunidad y calidad en el traslado de pacientes.

En representación del director general del IMSS, Zoé Robledo, el titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, Ángel Annuar Rubio Moreno, informó que este nuevo parque vehicular se suma a la flotilla del Seguro Social en la entidad, con lo que llega a 41 ambulancias en beneficio de la población chiapaneca.

Las nuevas unidades vehiculares están equipadas con camilla marina, tanque de oxígeno portátil y fijo, equipo de succión, aire acondicionado, equipo extractor y de ventilación, sistema aspirado y recolector de secreciones, entre otros aditamentos.

Se destacó que en todo el país, el Seguro Social cuenta con una flotilla de más de mil 200 ambulancias y seis mil operadores que diariamente, en todos los turnos, brindan los servicios de traslados programados a pacientes que son referidos a otra unidad médica, con citas para estudios o cirugías y en apoyo a transporte de órganos y tejidos para trasplante.