Diputada denuncia ante el INE violencia política de género

Gabriela Jiménez

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por posibles actos de violencia política contra las mujeres en razón de género y calumnia electoral, derivados de la difusión de contenido denigrante y estereotipos machistas utilizados para desacreditar su trayectoria y trabajo.

La legisladora señaló que decidió no permanecer callada ante una campaña pagada de desinformación que busca afectar su imagen pública mediante contenidos difundidos en redes sociales.

Por lo anterior, solicitó a la autoridad electoral el retiro inmediato del material denunciado, así como el inicio de las investigaciones correspondientes para identificar y, en su caso, sancionar a quienes resulten responsables.

“Ninguna campaña pagada de desinformación puede estar por encima de la dignidad y la trayectoria de una mujer. Las mujeres que hemos llegado a los espacios de decisión lo hemos hecho con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación; por ningún motivo podemos permitir que nuestra trayectoria sea difamada o se pretenda manchar mediante campañas de este tipo”, afirmó.

Violencia política contra las mujeres no debe normalizarse

Jiménez Godoy destacó que la violencia política contra las mujeres no debe normalizarse, particularmente cuando utiliza estereotipos machistas, descalificaciones y estrategias de desinformación para intentar limitar o desacreditar la participación de las mujeres en la vida pública.

“Mi voz también es la voz de todas las mujeres que enfrentan este tipo de ataques. Defender mis derechos es defender los derechos de todas. No podemos permitir que la violencia digital se convierta en una herramienta para intimidar, desacreditar o silenciar a las mujeres que participan en política”, sostuvo.

Asimismo, dijo que será prioritario que en la agenda del próximo periodo de sesiones se incluya la regulación de la inteligencia artificial y su uso ético, particularmente frente a la violencia digital.

La también secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales advirtió que es urgente contar con herramientas que permitan identificar qué contenidos son reales y cuáles fueron generados o manipulados con IA.

“No podemos permitir que videos, imágenes o información falsa creados con estas tecnologías sean utilizados para engañar, difamar o manipular a la ciudadanía”, por ello, consideró indispensable revisar y legislar sobre su uso lo antes posible.

La vicecoordinadora de Morena subrayó que la transformación de la vida pública también implica garantizar que las mujeres puedan ejercer sus responsabilidades y participar en los espacios de decisión libres de violencia, discriminación y campañas de desprestigio, con pleno reconocimiento a sus capacidades y derechos.

Finalmente, reiteró su confianza en las instituciones electorales y en que las autoridades correspondientes investigarán los hechos denunciados y determinarán, en su caso, las responsabilidades correspondientes.