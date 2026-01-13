Explosión de pipa en la México-Querétaro: ¿Sigue cerrada la carretera? Tras la explosión de pipa en la carretera México-Querétaro la vialidad permanece cerrada (@GN_Carreteras)

Tras la explosión de una pipa en la carretera México-Querétaro, las autoridades alertaron sobre el cierre de la vialidad para atender el incidente. Conoce el reporte vial en vivo.

Durante la noche de este martes 13 de enero, se reportó la explosión de una pipa que transportaba gas LP en la carretera México-Querétaro, por lo que tuvo que ser bloqueado el paso.

El accidente ocurrió cerca del km 80+000 de la autopista México-Querétaro, en el municipio de Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo.

¿Cómo está la carretera México-Querétaro?

Tras reportar el cierre total de la circulación de la autopista México-Querétaro a las 9:30 de la noche de este martes 13 de enero, la Guardia Nacional Carreteras no ha brindado nueva información al respecto.

No obstante, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) ha informado a las 10:41 de la noche que continúa el cierre a la circulación en la autopista México-Querétaro en dirección a la Ciudad de México a la altura del km 80 debido a labores de limpieza.

Mientras que en dirección a Querétaro se ha restablecido el tránsito vehicular con reducción de carriles, por lo que la zona registra carga vehicular.

Asimismo, se recomienda a los conductores que contemplaban atravesar este tramo de la carretera México-Querétaro que tomen sus precauciones o alguna otra alternativa vial, además de manejar con precaución.

☑️ ACTUALIZACIÓN. #AutMéxicoQuerétaro, km 80, dirección CDMX. Se informa a las personas usuarias que continúa el cierre a la circulación, debido a que el personal se encuentra realizando labores de limpieza y reacomodo de muros.

🔘 Dirección Querétaro, se restablece el tránsito… — CAPUFE (@CAPUFE) January 14, 2026

¿Qué pasó en la carretera México-Querétaro?

Durante la noche del martes 13 de enero se registró la explosión de una pipa que transportaba gas LP en la carretera México-Querétaro a la altura del km 80.

Al lugar del accidente acudieron Bomberos, la Guardia Nacional y elementos de CAPUFE para realizar los protocolos de seguridad. Asimismo, hasta el momento no han reportado personas lesionadas.

A través de videos difundidos en redes sociales se pueden observar momentos del incendio, en los que se muestran largas columnas de humo y fuego.