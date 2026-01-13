IMSS brinda atención integral a pacientes con depresión, mediante acciones preventivas

IMSS atención integral a la depresión El doctor Hugo Seacatl Aguilar, Coordinador de Programas Médicos de la Coordinación de Salud Mental y Adiciones del IMSS, destacó que el instituto brinda una atención integral a pacientes con depresión

La depresión es una enfermedad mental de origen biológico, psicológico y social el cual puede presentarse en personas de cualquier edad, incluyendo niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores, por lo que la atención que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es integral, escalonada y acorde a la necesidad de cada derechohabiente.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora este 13 de enero, el doctor Hugo Seacatl Aguilar Talamantes, Coordinador de Programas Médicos de la Coordinación de Salud Mental y Adiciones del IMSS, enfatizó que el instituto cuenta con diversas acciones para atender salud mental de estas personas.

Depresión La depresión no es una debilidad personal, ni un problema de actitud que pueda quitarse con fuerza de voluntad

Síntomas de la depresión

En este sentido, explicó que la depresión se detecta en las personas, ante la persistencia de síntomas como tristeza, irritabilidad o sensación de vacío; pérdida de interés o placer en actividades habituales, cansancio o falta de energía, alteraciones del sueño o del apetito, dificultad para concentrarse o tomar decisiones, sentimientos de culpa o desesperanza e incluso ideas de muerte o suicidio -en casos más graves- que duren dos semanas o más, por lo cual, es necesario recibir atención profesional.

En este mismo sentido, señaló que la depresión no es una debilidad personal, ni un problema de actitud que pueda quitarse con fuerza de voluntad, es una condición que requiere abordaje integral a fin de detectar alguna disfunción en el ámbito escolar, laboral, familiar, de pareja u otro; la valoración clínica del personal de salud no debe esperar, a fin de recibir atención profesional en forma oportuna.

Refirió además que con base en información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022, la prevalencia de sintomatología depresiva es de 11.3% en adultos y de 38.3% en adultos mayores, con mayor prevalencia en mujeres de cualquier edad y en personas con bajo nivel de bienestar o en contextos de vulnerabilidad.

Estrategia de atención a la depresión

El doctor Aguilar Talamantes enfatizó que en materia de prevención y promoción, a través de campañas institucionales como “Empieza por Ti”, se fomenta el autocuidado y la salud mental con la promoción de hábitos: alimentación balanceada, higiene del sueño, ejercicio, relaciones sanas y búsqueda de apoyo psicológico, además de acciones de información para reducir el estigma.

A fin de lograr una detección oportuna, hay un tamizaje en módulos PrevenIMSS en Unidades de Medicina Familiar (UMF) con cuestionarios aplicados por personal de enfermería para detectar en forma temprana depresión, ansiedad y pánico en adultos de más de 20 años, aunado al servicio de orientación telefónica en materia de salud mental y adicciones y primera ayuda psicológica en el teléfono 800 2222 668, opción 4, de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas.

Respecto al tratamiento, es necesario acudir a los servicios de Medicina Familiar y de ser necesario la o el paciente es referido a los servicios de psicología o psiquiatría según sea cada caso, con intervenciones psicológicas y farmacológicas cuando está indicado, además de seguimiento en consulta.

En relación a los pacientes atendidos por el Seguro Social, indicó que al cierre del 2024, se atendieron 203 mil personas con problemas de depresión, de las cuales 10.8% fueron menores de 20 años y el 74% mujeres; “esto nos hace ver en qué población suele impactar más el problema de depresión y dónde enfocar nuestros esfuerzos”.

El coordinador de Programas Médicos del IMSS destacó la importancia de adoptar buenas prácticas que promuevan la salud integral y que favorezcan el desarrollo de mejores hábitos para enfrentar las distintas circunstancias que se enfrentan durante la vida, como: buenos hábitos de sueño, alimentación saludable, actividad física regular, comunicación social y regulación emocional.

“La depresión es tema importante del cual debemos hablar abiertamente, sin estigmas y atender de forma oportuna; el Seguro Social cuenta con profesionales de la salud que están ampliamente sensibilizados para atender con calidad este y otros problemas de salud mental”, enfatizó.