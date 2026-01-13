IMSS e ISSSTE realizaron más de 2.1 millones de cirugías durante 2025

Las principales instituciones públicas de salud del país reportaron incrementos significativos en consultas, cirugías y servicios médicos durante 2025, al presentar sus resultados del año pasado durante la conferencia matutina de este martes.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que la institución alcanzó niveles históricos de atención, con la realización de más de un millón 787 mil cirugías, lo que representa un crecimiento sin precedentes.

En materia de consultas, detalló que se otorgaron más de 29 millones de consultas de especialidad, lo que significó un incremento de 22 por ciento en productividad respecto a 2024, así como 104 millones de consultas de Medicina Familiar, superando la meta anual y con un crecimiento superior al 8 por ciento en comparación con el año anterior.

Robledo Aburto destacó que, en conjunto, el IMSS brindó 14 millones de atenciones adicionales respecto a 2024, y 670 mil cirugías más que en 2018, lo que equivale a un aumento del 60 por ciento frente a ese año. También subrayó el incremento en procedimientos específicos, como cirugías de cataratas con un alza del 25 por ciento, vesícula con 15 por ciento y cirugías de cadera con 16 por ciento más.

Por su parte, el director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que durante 2025 se superaron ampliamente las metas de atención, al registrar más de 51 millones de consultas, lo que representa un incremento del 103 por ciento respecto a 2024, además de más de seis millones de consultas de especialidad, con un crecimiento del 123 por ciento.

Asimismo, señaló que se atendieron más de 500 mil nacimientos y se realizaron más de 250 trasplantes a lo largo del año.

Svarch Pérez destacó que, con el respaldo del Gobierno Federal, se lograron inaugurar 15 hospitales y cuatro centros de salud, fortaleciendo áreas estratégicas como la salud materna, pediátrica, mental y comunitaria, además de reducir tiempos de traslado y garantizar el acceso gratuito a medicamentos en regiones alejadas.

En cuanto a la infraestructura hospitalaria para 2026, anunció la ampliación de unidades médicas, entre las que destacan el Hospital Oncológico para la Mujer en la Ciudad de México, enfocado en cáncer de mama y cervicouterino; el Hospital General Agustín O’Horán, en Yucatán; el Hospital General de Ciudad Madero, en Tamaulipas; y el Hospital General de Jiutepec, en Morelos, cuyas operaciones iniciarán entre febrero y marzo.

Sobre el abasto de medicamentos, informó que durante 2025 se entregaron más de 115 millones de medicamentos bajo un esquema estandarizado.

Finalmente, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, dio a conocer que la institución rebasó su meta de cirugías, al realizar 308 mil 579 procedimientos en 2025, además de 24 millones 291 mil 189 consultas otorgadas durante el año.

Batres explicó que estos resultados fueron posibles gracias a acciones como la rehabilitación de 49 quirófanos, la incorporación de 28 más y el fortalecimiento de las jornadas quirúrgicas en distintas regiones del país. También adelantó la próxima apertura de la nueva sala de urgencias del Hospital Fernando Quiroz, la cual calificó como una obra de alto nivel y calidad.