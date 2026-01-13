Manejo de residuos, un problema de salud pública; México no cuenta con sistemas de depósito

México es el lugar 31 de 34 miembros de la OCDE en Manejo de residuos CUARTOSCURO (Gobierno de la Ciudad de México)

Los diferentes tipos de residuos que se generan en México y en el mundo se han convertido en un problema de salud pública y de emergencia medioambiental debido a que contribuyen con casi el 5% de las emisiones globales de efecto invernadero.

Eso sin contar los flujos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que contienen sustancias peligrosas, cuyo manejo es un reto tanto para los países desarrollados como para los países en vías de desarrollo por las dificultades que existen para la recolección, clasificación, eliminación y reciclaje, advierte la ONU

La emergencia ante un deficiente manejo de residuos es tal que para el 2050 se prevé que el mundo podría generar 3 mil 400 millones de toneladas de residuos al año, es decir, representaría un aumento de 1 mil 390 millones de toneladas de lo reportado en 2018, que fueron 2 mil 10 millones de toneladas, según un estudio del Banco Mundial.

Se estima que entre 400 mil y un millón de personas mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con la inadecuada gestión de residuos, como diarrea, malaria, enfermedades cardíacas y cáncer.

México ocupa el lugar 31 en el mundo con una tasa de reciclaje del 4% y una generación de residuos de 359 kg percápita debido a que el país no cuenta con sistemas de depósito y devolución bien diseñados con los cuales se pudiera aumentar el porcentaje de reciclaje y el mejor manejo de residuos, según el Índice Mundial de Residuos de Sensoneo que elaboró un comparativo de la gestión de residuos municipales que se generan en hogares, empresas, oficinas e instituciones públicas que incluye escuelas y hospitales de los 38 estados miembros de la OCDE.

El estudio “El reciclaje y la economía circular, herramientas para la gestión de residuos”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, advierte que la generación de basura en el mundo es considerada como un problema medioambiental, tanto por la cantidad como por el tipo de residuos que requieren distintos tratamientos y manejo para evitar que se contamine la tierra, el agua y el aire en perjuicio de las personas, la flora y la fauna.

En este contexto, la ONU expresó su preocupación respecto al aumento en el volumen y las dificultades de tratamiento para su gestión de residuos como los desechos químicos peligrosos, eléctricos y electrónicos, textiles; plásticos, alimentarios, vehículos fuera de uso y de talleres mecánicos.

De acuerdo con la ONU, los riesgos del manejo deficiente de la gestión de residuos ponen al planeta en una triple crisis: Cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, con un impacto multimillonario pero sobre todos graves costos para la salud de la población mundial.

Respecto al crecimiento del uso de materiales (minerales, biomasa, combustibles fósiles y los metales), la OCDE (2019) prevé que se incrementará un 15% para el 2030 y un 75% para el 2060, es decir, alrededor de 167 mil millones de toneladas métricas que pueden ocasionar daños al medio ambiente tanto por la extracción de materiales como por el mal manejo de los desechos por carencia o deficientes políticas públicas o de tecnología para reducir el consumo o para promover el reciclaje.

El desperdicio de alimentos y los desechos plásticos representan más de la mitad de los desechos mundiales, con un 44% y 12% respectivamente; la otra mitad se constituye por el papel y el cartón (17%), el vidrio (5%), los metales (4%), el caucho y el cuero (2%) y la madera (2%), según un estudio del Banco Mundial.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del Programa para el Medio Ambiente en colaboración con la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA) emitió el Informe Perspectiva Mundial de la Gestión de Residuos 2024 (IPMGR) que prevé que la generación de residuos sólidos urbanos aumente de 2 mil 100 millones de toneladas en 2023 a 3 mil 800 millones de toneladas para 2050, lo que equivaldría a un costo directo global de la gestión de residuos sólidos.

GESTION DE RESIDUS DEFICIENTE

Por lo que se estima que podría llegar a los 252 mil millones de dólares, sin embargo, si se suman los costes ocultos de la contaminación, las consecuencias a la salud y los efectos del cambio climático el monto total podría ascender a los 361 mil millones de dólares, la cual podría duplicarse para 2050 en 640 mil millones de dólares, si no se aplican medidas para mejorar la gestión de residuos.

El IPMGR define a los residuos sólidos urbanos (RSU) como aquellos generados por los hogares (alimentarios, envases, artículos domésticos como muebles rotos y aparatos electrónicos, ropa, calzado y productos de higiene personal), por los comercios minoristas y otras pequeñas empresas, los proveedores de servicios públicos y otras fuentes similares, cuya gestión es a través de un servicio local, los cuales para la ONU son una parte pequeña del problema.