México, en el sótano de la OCDE en titulación de universitarios y con baja inversión por estudiante

OCDE — México ocupa el último lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde el número de sus jóvenes de universidad titulados enfrentan problemas para titularse, a lo que se suma que se destina el menor presupuesto de la organización para inversión educativa por estudiantes, destaca este martes el informe “Education at a Glance 2025”.

El reporte destaca que 4 de cada 10 universitarios en México no terminan la educación media superior (bachillerato). En la misma línea, mientras el 13 por ciento de estudiantes del ramo en los países de la organización carece de este nivel educativo, en México la proporción de jóvenes sin educación media superior alcanza el 41 por ciento.

El informe de la OCDE refiere que con relación de los estudios de posgrado la situación se agrava, toda vez que 2 de cada 100 jóvenes obtienen una maestría o doctorado, muy por debajo del promedio de la OCDE, que alcanza el 16 por ciento.

MEJOR NIVEL

El estudio resalta que el 22% de los universitarios en México cuenta con un título, una cifra que lo coloca en el último lugar de la organización y en el mismo rango que Italia y ambos son superrados por Costa Rica con 25% y República Checa y Turquía, con 27%.

En contraste y con mejores niveles de titulación aparecen Canadá con 65%; Irlanda, 58%; Japón, 57%; Corea del Sur, 56% y Luxemburgo, con 54%.

En los que respecta al gasto educativo por estudiante, el informe subraya que México destina 4.3 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), una cifra inferior al promedio de la OCDE, que registra el 4.7 por ciento, donde el gasto por estudiante universitario es uno de los más bajos, con 4,430 dólares anuales, frente a los más de 15 mil dólares que en promedio invierten los países miembros. Más atrás aparecen Irlanda con 2.8%, Hungría, 3.4% y Italia: 3.9%.

PRESUPUESTO

Las naciones que registran los mejores niveles financieros para educación la encabezan Luxemburgo con 54,384 dólares, seguida por Suiza, con 32,505 dólares, Noruega, 27,256 dólares, Dinamarca, 24,113, Suecia, con 24,044. En América Latina Chile supera a México con mayor presupuesto para educación con 4,479 dólares.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos resalta como algunos factores para elevar el nivel educativo y que se logre avanzar desde el nivel bachillerato hasta la titulación a diversos factores, como la baja inversión pública por estudiante, la desigualdad en el acceso a la educación superior, la alta deserción escolar y una limitada capacidad institucional de las universidades públicas.

Derivado de esta situación, la organización refiere que el freno en la educación y el bajo nivel en este rubro de la población joven tiene efectos directos en la productividad, el crecimiento económico y la movilidad social, lo que es consecuencia de un bajo presupuesto.

En este link se puede consultar el reporte:

https://www.oecd.org/en/publications/2025/09/education-at-a-glance-2025_c58fc9ae/full-report.html

