México presente en Madrid a través de la FITUR 2026 : Lotería Nacional lanza billete conmemorativo

Develación de billete de Lotería Nacional edición especial FITUR 2026

Se llevó a cabo la ceremonia de develación del Billete Conmemorativo del Sorteo Zodíaco No. 1732, en el Teatro de la Lotería Nacional, la cual fue presidida por Olivia Salomón, Directora general de la Lotería Nacional y la Secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora

Este billete, del cuál fueron emitidos 2 millones 400 mil cachitos conmemora la primera invitación de honor a México a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 que se llevará a cabo en Madrid del 21 al 25 de enero.

El sorteo de este billete será celebrado el domingo 25 de enero y contará con un premio mayor de 7 millones y medio y una bolsa total repartible de 24 millones de pesos.

Durante la ceremonia Olivia Salomón destacó la importancia de la invitación para México a la FITUR 2026 pues se trata de la feria de turismo más grande e importante del mundo iberoamericano y para la nación representa un hecho histórico. Asegura que el país se encuentra con toda la capacidad de representar ante el mundo la cultura y tradición que posee.

“México está de moda por qué es un país orgulloso de su identidad, profundamente hospitalario y auténtico en su manera de recibir, por qué nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros pueblos y nuestra gente generan admiración y confianza” declaró la funcionaría.

Reconoció también la labor que ha realizado la secretaria de Turismo en la búsqueda por qué el 2026 sea, para el país, un año de mayor exposición y proyección ante el mundo.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez declaró que este billete representa, a través de sus colores, la identidad, riqueza cultural, gastronómica y artesanal que tiene la nación y que ahora está siendo reconocida a través de la exposición en Madrid, a la cual por primera vez están siendo invitadas las 32 entidades mexicanas.

Declaró que esta feria representa solo el inicio de lo que se trabajará en 2026, ya que se tiene como meta que se trate de un año histórico para el turismo y la economía, destacando todos los eventos mundialistas que representaran un aproximado de 5 millones de visitantes y remarcó que es la tercera vez en que se celebrará una inauguración en nuestro país. Con todas estas oportunidades se buscará posicionarse en el quinto lugar como el país más visitado en 2026.

“Este billete llega en el justo momento donde marca la historia de turismo de nuestro país, por qué el 2026 será el año histórico del turismo” declaró por último la secretaria.