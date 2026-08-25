Fox “mete las manos al fuego” por Ruffo Appel, exgobernador panista acusado de huachicol

Fox “mete las manos al fuego” por Ruffo Appel

El expresidente Vicente Fox manifestó su respaldo al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, al asegurar que “mete la mano al fuego” por él.

Durante un encuentro con medios de comunicación, en el que participaron Verónica Ruffo, hija del exmandatario estatal, y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), se denunció que Ruffo ha sufrido presunta violencia psicológica desde su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social Altiplano, tras su captura el 17 de julio de 2026.

Fox pide un trato digno para Ruffo

Vicente Fox afirmó que conoce a Ernesto Ruffo desde hace años y expresó su respaldo personal.

“No tiene madre que le hayan hecho eso a este personaje, y por eso estamos aquí. Yo estoy personalmente porque lo quiero mucho, porque meto la mano al fuego por Ernesto Ruffo”, declaró.

El exmandatario también señaló que porta “con orgullo” el número de identificación con el que, dijo, se encuentra registrado Ruffo dentro del penal.

Acusan presunto maltrato psicológico

Fox exigió a las autoridades garantizar un trato digno al exgobernador, al considerar que las condiciones de reclusión en el penal del Altiplano son preocupantes.

“Creo, siento y sé que, de alguna manera, lo han torturado psicológicamente con el peor trato que merece un ser humano”, sostuvo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre las condiciones de reclusión señaladas por el expresidente y la defensa de Ernesto Ruffo.