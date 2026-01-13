Nuevo nombramiento en la DGCFT El secretario de Educación, Mario Delgado designa a Emilio Figueroa Sánchez, como nuevo encargado de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo Emilio Figueroa Sánchez como encargado de despacho fue exhortado a trabajar con profesionalismo y bajo los principios del humanismo y de la Nueva Escuela Mexicana

Emilio Figueroa Sánchez fue designado como encargado de despacho de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), subsistema adscrito a la Subsecretaría de Educación Media Superior.

Lo anterior, por acuerdo del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, fue designado con fecha del pasado 1º de enero.

La Formación para el Trabajo ofrece sus servicios a toda persona de 15 años y más que sepa leer y escribir, bajo los principios de equidad, justicia, transparencia, pertinencia y calidad, lo que contribuye al acceso al empleo, al desarrollo económico y social, así como al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

La DGCFT presenta opciones educativas pertinentes dirigidas a la población de los distintos sectores productivos —público, privado y social— del país, mediante cursos con un enfoque del 80 por ciento práctico y 20 por ciento teórico.

Tras su nombramiento, Figueroa Sánchez fue exhortado a conducirse con profesionalismo y apego a los principios del humanismo y de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), con el objetivo de fortalecer el Sistema de Bachillerato Nacional.

Emilio Figueroa, es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y cuenta con una maestría en Finanzas; se ha desempeñado en el servicio público por más de dos décadas.