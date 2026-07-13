Batea PRI llamado de Sheinbaum; “manzana envenenada” que busca blindar al narco régimen contra EE.UU: Alito

Alejandro Moreno advirtió que el PRI no cerrará filas con lo que llamó la narco dictadura (La Crónica de Hoy)

Las dirigencias nacionales del PAN y PRI cuestionaron el llamado a la unidad de la presidenta Claudia Sheinbaum en supuesta defensa de los migrantes que radican en Estados Unidos e incluso el tricolor calificó esa convocatoria como “una farsa y manzana envenenada” que busca engañar a los mexicanos pues en realidad se trata de blindarse contra el ataque que tiene en marcha el gobierno de Trump contra sus narco políticos.

“Lo que estamos viendo es un intento desesperado por construir un blindaje político contra el gobierno de los Estados Unidos frente a los cada vez mayores señalamientos en contra de políticos del régimen coludidos con los cárteles del crimen organizado”, acusó el dirigente nacional del PRI, , Alejandro Moreno Cárdenas

El PRI –agregó--no va a convalidar un cierre de filas en nombre de una falsa soberanía que solo sirve de escondite para la impunidad.

Recalcó que ese llamado a la unidad de Sheinbaum, no puede ser visto como un acto de patriotismo o de defensa de la soberanía sino como una “farsa, un distractor y un mensaje desesperado para ocultar la inminente debacle de su narcopartido”.

Por ello sostuvo que el PRI no cerrará filas con lo que llamó la narco dictadura que encabeza la cuarta transformación .

“El PRI no negocia ni cierra filas con la narcodictadura terrorista y comunista de MORENA. Nuestra única alianza, nuestro único pacto y nuestro único acuerdo irrompible e imperecedero es con el pueblo de México”, recalcó

Insistió en que la supuesta defensa de Morena hacia los migrantes es una farsa pues recordó que durante los últimos ocho años, este régimen desmanteló la política migratoria al eliminar programas de apoyo, recortar sistemáticamente la red de protección y degradar los consulados, hoy convertidos en meras oficinas de adoctrinamiento político en el extranjero.

“Morena abandonó a la comunidad migrante y ahora pretende utilizarla políticamente”, acusó

Por su parte, la dirigencia nacional del PAN ironizó que ojalá los llamados de unidad de la presidenta Sheinbaum fueran permanentes y no solo como discurso de coyuntura.

*Ojalá el llamado que hoy hace la presidenta Claudia Sheinbaum fuera permanente y no únicamente ante un caso particular. La unidad debe ser una auténtica política de Estado, no un discurso de coyuntura*, fustigó el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero

El líder panista aseguró que su partido siempre ha respaldado a nuestros connacionales en Estados Unidos y alzado la voz por sus derechos, estén donde estén.

Durante la mañanera de este lunes, Sheinbaum llamó al l Congreso, a los partidos políticos “sin excepción” y a la sociedad mexicana a respaldar la defensa de los migrantes en Estados Unidos pues recordó que no solo es un asunto del Gobierno de México sino de todos los mexicanos.

Sin embargo el dirigente nacional del PRI fijó su postura donde aseveró que no caerán en “este este burdo intento de confundir y engañar a los mexicanos.

“El PRI –agregó--no negocia, no cede ni se dobla ante ningún tipo de artimaña orquestada por la narcodictadura terrorista y comunista que representa el gobierno de Morena.

Moreno recalcó que el PRI siempre ha defendido a los migrantes pero no solapará que se use su dolor para limpiar la cara de un narcogobierno que desmanteló la democracia, pactó abiertamente con los cárteles y hoy enfrenta severas imputaciones internacionales.

“!El cinismo tiene un límite. Morena pretende cambiar la conversación para que los mexicanos olviden que el pacto con el crimen organizado comenzó desde el sexenio anterior con un narcopresidente, Andrés Manuel López Obrador, que empeñó el presente y futuro de las familias mexicanas, un hecho documentado y ventilado en juicios de alto perfil en cortes federales de los Estados Unidos”, estableció