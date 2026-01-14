Cae ánimo para invertir en México; 60% de empresarios consideran que “no es buen momento”: Coparmex

El presidente de Coparmex, Juan José Sierra presenta los datos del reporte Data inseguridad

La confianza para invertir en México se mantuvo a la baja en el 2025 derivado del estancamiento económico, inseguridad, incertidumbre política y el creciente temor a los cambios en el Poder Judicial que han provocado que el 60 % de los empresarios consideren que no es buen momento para invertir en el país, cifra similar a la que se registró en los tiempos del Covid.

Sumado a ello, la inseguridad que azota importantes regiones del país, sobre todo la extorsión que “mata a las mipymes”, mantiene de rodillas al sector empresarial del país, advierte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a través de su reporte Data Inseguridad.

Eso sin contar que el robo a mercancías se mantiene al alza en varias regiones del país lo que impacta de manera importante a las empresas, la cadena de suministro y el precio a los consumidores por la inversión en seguridad que se contrata.

“Es el delito de extorsión, el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país. Y es el delito que vulnera con especial dureza, lo hemos dicho a la micro pequeña y mediana empresa del país, que es el motor de la economía y que genera el 71% del empleo en nuestro país y no solo es el motor que genera el empleo y que es el motor de la economía”, acusa el dirigente de la Coparmex, Juan José Sierra

SIN ANIMO DE INVERTIR

De acuerdo a ese reporte elaborado con base en encuestas realizadas a 3,850 socios de Coparmex, el ánimo para invertir en México está a la baja.

La confianza para invertir registró disminución de 0.07 puntos porcentuales durante el primer semestre del 2025, respecto al año previo

La confianza empresarial sigue presionada principalmente por la incertidumbre económica que refleja que es el 26.1%. La inseguridad 20.4% y el contexto político 18.4% que son los obstáculos para crecer más mencionados por los socios de Coparmex.

El dirigente empresarial recordó que las empresas destinan por lo menos 20% en promedio de su inversión en gastos de inseguridad, que podría redirigirse a la actividades de mejoras para los empleados.

Sierra precisó que la extorsión se ubica por arriba del 70% en las llamadas telefónicas y de estas el 80% provienen desde los penales.

En ese sentido confió en que el nuevo registro de números de celulares solucione el problema, pero “debe ir acompañado de homologar el delito y penas más severas.

“ Lo que está en la ley anticorrupción es que los centros penitenciarios van a tener sanciones por contar con celulares dentro de los reclusorios. Se va actuar contra directores de los reclusorios”, agregó.

Al presentar el reporte de Data Coparmex, el dirigente empresarial, l explicó que “no hay reforma fiscal, pero algunos estados y municipios se ponen creativos con los impuestos, sobre todo el ambiental. Se requiere homologar y eso da pie a los temas de corrupción y extorsión para cerrar la empresa”.