Centros de Educación y Cuidado Infantil, compromiso del IMSS con la primera infancia

Guardería Infantil IMSS Con los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), el IMSS refrenda su compromiso con la primera infancia, al pasar de un modelo de guardería centrado en la educación y cuidado que pone a niñas y niños en el centro de la atención (La Crónica de Hoy)

Con la creación de la Unidad de Atención y Cuidado Infantil del IMSS se transformarán de fondo procesos normativos, técnicos, presupuestales, coordinación y expansión física del servicio, para alcanzar la meta de construir 1,000 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) este sexenio.

Mariana Tajonar Miranda, titular de la Unidad de Atención y Cuidado Infantil, -antes

Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo integral Infantil-, sostuvo que con dicha transformación se fortalecen los procesos al interior del IMSS, la colaboración con las 35 representaciones del Instituto en el país y con instituciones como las Secretarías de Educación Pública y de las Mujeres, así como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Afirmó que uno de los principales objetivos del instituto es aprovechar el impulso de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a través del Sistema Nacional de Cuidados y la colaboración con dependencias al servicio de la población para favorecer el desarrollo integral infantil y favorecer a las mujeres a que puedan desarrollar sus proyectos de vida.

Para ello, recordó, se puso en marcha el nuevo modelo CECI que responde al compromiso de brindar servicios de calidad a niñas y niños desde los 43 días de nacidos a los cuatro años, mientras las mamás de ellas y ellos están trabajando.

Este modelo de cuidados, dijo, el centro de la atención es la educación y el cuidado de las infancias con un enfoque pedagógico, arquitectónico, de seguridad, fomento a la salud, alimentación saludable y acompañamiento de las niñas, niños, mamás y papás dentro de las comunidades donde se establezcan los CECI.

Tajonar Miranda resaltó que la apertura de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil IMSS, en este sexenio, permitirá pasar de 235 mil lugares a prácticamente medio millón.

Al respecto, subrayó que el reto de duplicar la capacidad instalada bajo un nuevo modelo pedagógico busca fortalecer la estructura territorial en las representaciones del IMSS en los estados y desde Nivel Central supervisar y dar seguimiento al desarrollo de cada menor y de los esfuerzos de expansión en la construcción de los Centros.

En estos centros la atención pedagógica está enfocada en priorizar el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social mediante interacciones de calidad, nutrición adecuada y entornos diseñados para maximizar su potencial, al tiempo de que se busca posicionar el cuidado infantil como una política pública prioritaria que fomente la equidad de género, la cohesión social y el desarrollo económico sostenible.

Destacó que la Unidad a su cargo tiene una misión muy profunda: brindar educación de excelencia, que las niñas y niños sean cuidados con amor y brindar la oportunidad de que más mujeres puedan trabajar y crecer profesionalmente sin que la maternidad se presente como una forma de truncar sus carreras profesionales