Cirugía con robot Da Vinci y cuidado preventivo permiten curar cáncer de próstata

José Guadalupe de 75 años vence cáncer de próstata Un diagnóstico oportuno, permitió a don José Guadalupe, de 75 años vencer el cáncer de próstata. En el IMSS lo atendieron con el robot Da Vinci, de alta precisión, lo que permitió una rápida recuperación y fue dado de alta al día siguiente de su intervención (Hugo Balcazar)

José Guadalupe, de 75 años, logro superar el cáncer de próstata, gracias a un diagnóstico temprano, que permitió identificarlo en etapa temprana. El éxito de la intervención se debió a una cirugía mayor con robot Da Vinci, a la que fue sometido, tecnología de alta precisión y que ofrece un tiempo de recuperación más corto.

Médicos especialistas del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del IMSS le realizaron al septuagenario paciente, quien no requirió trasfusión sanguínea, y cuya rápida recuperación permitió darlo de alta al día siguiente de la intervención, el pasado 7 de noviembre.

El doctor Narciso Hernández Toriz, jefe del servicio de Urología, destacó que el hospital cuenta con tecnología de punta para ofrecer radioterapia, prostatectomía radical en forma abierta, laparoscópica o asistida por robot, entre otros procedimientos.

El diagnóstico oportuno en don José Guadalupe se dio gracias a su interés de realizarse un chequeo de salud prostática aun cuando no presentaba síntomas, lo que permitió la detección temprana del cáncer e intervenirlo a tiempo para erradicar la enfermedad.

El doctor Seiichi Fuziwara Ruiz, Urólogo adscrito a esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), señaló que “con sus estudios de extensión encontráramos el cáncer localizado y lo pudiéramos operar con prostatectomía radical mediante un sistema Da Vinci, tratar el cáncer con posibilidad de curación”, dijo.

Asimismo, indicó que a don José Guadalupe se le realizó una cirugía mayor y gracias a la tecnología Da Vinci su tiempo de recuperación fue más corto, sin necesidad de tener que realizarle alguna transfusión sanguínea.

Por su parte, don José Guadalupe, originario de Xochimilco, agradeció a los médicos del Seguro Social por devolverle su salud e hizo un llamado a que los hombres, sin importar su edad, cuiden su salud prostática, pues una detección oportuna, como fue en su caso, puede salvarles la vida.

“No sentía ningún síntoma, simplemente por responsabilidad, por hablar mucha gente del cáncer y eso dije yo no puedo dejar que me vaya a comer, sino tengo que ser responsable de mi cuerpo y estar a las vivas para que no me vaya a avanzar más”, dijo.

, y resaltó la importancia de atenderse a tiempo y desmitificar la revisión de la salud prostática en el hombre. “Yo les diría que se atiendan por propia voluntad porque muchas veces ya es muy tarde cuando nos decidimos, y antes de que nos recorra más un cáncer, que se dejen ayudar, no por eso van a perder una hombría”.

El doctor Narciso Hernández Toriz, jefe de Urología de este hospital, destacó el Seguro Social promueve en la población derechohabiente masculina la revisión periódica de la salud prostática a fin de prevenir el desarrollo de enfermedades como el cáncer y diversos padecimientos que podrían mermar la calidad de vida.

“En este Hospital de Oncología contamos con tecnología de punta. Podemos ofrecer radioterapia, o bien una cirugía para eliminar la próstata, que se llama prostatectomía radical, en forma abierta, laparoscópica o asistida por robot. Recientemente, con el advenimiento de dos equipos de cirugía robótica Da Vinci podemos operarla de una forma mínimamente invasiva con muy buenos resultados y poca afectación para el paciente”, señaló.