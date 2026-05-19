Parque Royal Caribbean Mahahual: ¿Cómo es, dónde está y por qué ambientalistas piden cancelarlo?

Proyecto Perfect Day en Mahahual Asociaciones civiles han pedido a las autoridades detener el mega proyecto para proteger la biodiversidad.

Una nueva batalla legal y ecológica está ocurriendo en Quintana Roo. El desarrollo de un mega proyecto turístico de una empresa estadounidense que pretende construir un complejo de parque acuático ha levantado las alarmas en la comunidad de Mahual. Comunidades locales y organismos civiles internacionales están llamado a evitar esta construcción debido a su potencial riesgo ambiental irreversible así como afectaciones directas a las comunidades originarias.

¿Qué es el Parque Royal Caribbean que buscan construir en Mahahual?

La empresa de cruceros Royal Caribbean impulsa un megaproyecto turístico llamado “Perfect Day México”, un parque acuático y de entretenimiento que pretende instalarse en Mahahual, una comunidad costera del sur de Quintana Roo ubicada frente al mar Caribe, cerca de la frontera con Belice. El complejo forma parte de la estrategia internacional de la naviera para crear destinos exclusivos para pasajeros de cruceros, similares a los que ya opera en otras zonas del Caribe.

De acuerdo con la información del proyecto, el parque contemplaría más de 30 toboganes acuáticos, albercas, playas artificiales, restaurantes, bares y áreas recreativas distribuidas en alrededor de 90 a 107 hectáreas. La inversión estimada rondaría los mil millones de dólares y el objetivo sería recibir hasta 20 mil visitantes diarios provenientes principalmente de cruceros que arriban al puerto Costa Maya.

¿Por qué organizaciones ambientalistas piden cancelar el proyecto?

Mahahual es actualmente una localidad relativamente pequeña dedicada al turismo y la pesca. Diversos reportes señalan que la comunidad tiene cerca de 2 mil 600 habitantes permanentes, además de limitaciones en infraestructura básica como drenaje, tratamiento de aguas residuales y disponibilidad de agua potable. Por ello, el posible aumento masivo de turistas ha generado preocupación entre habitantes y especialistas ambientales.

Diversas agrupaciones ambientalistas en México, entre ellas Greenpeace y colectivos locales como Salvemos Mahahual, han solicitado públicamente que el proyecto sea cancelado o reubicado debido al posible impacto ecológico en la región. Las críticas se centran principalmente en la cercanía del desarrollo con manglares, selva costera y el sistema arrecifal mesoamericano, considerado el segundo arrecife de coral más grande del planeta.

Los grupos ambientalistas sostienen que la construcción podría provocar daños a ecosistemas sensibles, alterar el equilibrio del suelo kárstico de la zona y afectar especies protegidas como tortugas marinas, jaguares y fauna endémica de Quintana Roo. También advierten sobre el incremento de residuos, presión sobre el suministro de agua y posibles afectaciones a la calidad del mar Caribe.

Parte de la controversia también se relaciona con los permisos y cambios de uso de suelo. Organizaciones civiles han denunciado presuntas irregularidades y autorizaciones aceleradas durante etapas iniciales del proyecto. Incluso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llegó a ordenar medidas de suspensión temporal en algunas áreas por presuntos daños ambientales sin autorización definitiva.

En redes sociales y foros digitales el tema también ha generado debate. Usuarios y activistas han difundido campañas bajo etiquetas como “Salvemos Mahahual”, argumentando que el desarrollo turístico podría transformar de manera irreversible la identidad ecológica y social de la comunidad.

¿Qué ha dicho Claudia Sheinbaum sobre el proyecto?

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró recientemente que el Gobierno federal no permitirá proyectos que dañen el equilibrio ecológico de Mahahual y confirmó que instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar una revisión ambiental exhaustiva del megaproyecto.

Durante su conferencia matutina del 18 de mayo, Sheinbaum declaró que “no debemos hacer nada que afecte a esa zona, que tiene un equilibrio ecológico muy importante, particularmente para los arrecifes”. Además, afirmó que si el parque representa riesgos para el ecosistema, no avanzará en las condiciones actuales.

La mandataria incluso abrió la posibilidad de que el proyecto sea reubicado a otra zona de Quintana Roo donde el impacto ambiental sea menor. Según reportes periodísticos, Sheinbaum enfatizó que cualquier inversión privada deberá cumplir estrictamente con las normas ambientales mexicanas y garantizar la protección del arrecife y los ecosistemas costeros