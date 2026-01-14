Plan Michoacán llevará energía eléctrica y acceso a internet a todo el estado

Energía que Transforma: Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Michoacán será beneficiado con un cobertura eléctrica total durante 2026 gracias al convenio entre la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno del estado a través del programa “Energía que Transforma”.

De acuerdo con Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía, en julio de este mismo año se concluirán las obras que lleva a cabo la CFE logrando el 100% de electrificación para todos los hogares del estado.

Resaltó que la obra constará de la instalación de más de 4 mil puntos gratuitos de acceso a internet con fibra óptica y las más de 200 torres de telefonía móvil, cabinas telefónicas, el internet en clínicas, en teleescuelas y en espacios públicos, infraestructura que ha beneficiado a más de 4 millones de habitantes de 112 municipios del estado de Michoacán.

Durante el evento “Energía que Transforma: Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, la secretaria resaltó que en coordinación con la Secretaría del Bienestar se han entregado más de mil tarjetas SIM para celulares y se habilitaron nuevos puntos acceso a internet gratuito en las Ferias del Bienestar, con el objetivo de acortar la brecha digital y en beneficio de las y los jóvenes de la entidad. Además, en el marco del Convenio hoy signado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la titular de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, se entregaron 230 mil tarjetas SIM adicionales.

La titular de la CFE, informó que de enero a julio de 2026, la dpendencia realizará 765 obras en beneficio de 20 mil usuarios con una inversión total de 304 millones de pesos. Con estos trabajos la entidad michoacana será la cuarta en todo el país con una cobertura total de electrificación.

Agregó que la Presidenta ordenó acelerar la marcha de estas obras para que ninguna familia michoacana carezca de este servicio básico para vivir con dignidad.

Mencionó que en febrero se repartirán 237 mil chips entre alumnos de educación media superior y superior de la entidad y como parte de las acciones de transición energética y sustentabilidad, entre junio y julio se instalarán 1,701 paneles solares en viviendas y escuelas.

Como resultado del trabajo de 2025, el personal electricista iluminó 1,102 mil viviendas, instaló 228 puntos de internet gratuito; colocó paneles solares individuales en 229 viviendas y concluyó 491 obras de electrificación, agregó.

En su intervención, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció el respaldo de la Presidenta a Michoacán y por atender la gestión para garantizar el internet gratuito y universal para todas y todos los estudiantes de bachillerato y universidad del estado con la entrega de los 237 mil 100 chips de la CFE.

Señaló que sin luz no hay posibilidad de desarrollo y que el acceso a internet logra terminar con una gran brecha digital.