Comparecerá Rosario Piedra ante diputados y senadores; acotan formato para cuestionarla

CDMX — Con un formato acotado para cuestionamientos de diputados y senadores, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, comparecerá el próximo 36 de enero en San Lázaro durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Este miércoles, el pleno de legisladores de la Permanente aprobó el acuerdo sobre la presentación del informe anual de actividades 2025 de la ‘ombudsperson’.

La mayoría de diputados y senadores (que ostenta Morena y sus aliados del PVEM y PT) aprobó el formato del informe.

Rosario Piedra Ibarra está citada a las 11:00 horas del 26 de enero, y tendrá 30 minutos para rendir su a de labores anual.

Al concluir, diputados y senadores tendrán sólo una ronda de intervenciones, en orden creciente, hasta por 10 minutos cada uno.

Concluidas los posicionamientos, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hará una intervención final hasta por 10 minutos.

Una vez terminada su participación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dará cuenta de la recepción del informe y dictará su turno a las Cámaras del Congreso, con un mensaje final.

El formato habitual en comparecencias es un posicionamiento de los grupos parlamentarios, para luego dar paso a una o hasta dos rondas de preguntas y respuestas. No será el caso, aunque la presidenta de la CNDH no dejará de ser cuestionada por su gestión al frente del organismo garantista.