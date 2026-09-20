Producción nacional de manzana supera 433 mil toneladas de enero a agosto de 2026 (JUAN PABLO ZAMORA/ AGRICULTURA)

De enero a agosto de 2026, la producción nacional de manzana alcanzó 433 mil 235 toneladas, cifra que representa un avance superior al 50 por ciento respecto al volumen registrado durante todo 2025, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA).

En el marco del Día Nacional de la Manzana Mexicana, la dependencia destacó que este crecimiento representa un promedio de más de 54 mil toneladas mensuales, lo que contribuye al abasto de un fruto de relevancia para la nutrición, la economía rural y la seguridad alimentaria del país.

Durante 2025, México registró una producción de 810 mil 850 toneladas de manzana, un incremento de 5.6 por ciento frente a las 779 mil 723 toneladas obtenidas en 2024.

El valor económico de este cultivo también presentó un crecimiento. Entre 2024 y 2025 pasó de 8 mil 541 millones de pesos a 9 mil 026 millones de pesos, equivalente a un aumento de 5.7 por ciento, lo que refleja la importancia de la actividad para el sector agroalimentario nacional.

De acuerdo con cifras preliminares de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), Chihuahua concentra 85.7 por ciento de la producción registrada en agosto de 2026, mientras que Puebla y Durango ocupan el segundo y tercer lugar, con 6.8 y 3.8 por ciento, respectivamente.

El resto de la producción corresponde, en conjunto, a Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Agricultura resaltó que las cifras acumuladas durante los últimos 20 meses reflejan el trabajo de las y los productores del campo, quienes contribuyen a que la manzana llegue a las familias mexicanas en condiciones de frescura, sanidad y calidad.

La dependencia también señaló que la manzana es considerada un alimento saludable debido a que alrededor de 85 por ciento de su composición es agua. Además, aporta fibra y diversos nutrimentos, entre ellos vitaminas A, B6, C y E, así como calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, ácido fólico, tiamina y riboflavina.

El crecimiento de la producción se enmarca, de acuerdo con la Secretaría, en las políticas dirigidas a fortalecer el sector agroalimentario y consolidar la soberanía alimentaria del país.

En este contexto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez, reconoció el trabajo de las mujeres y hombres del campo que participan en la producción de alimentos y en el fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias nacionales.

Se estima que la producción mexicana de manzana permite cubrir 77 por ciento de la demanda nacional. La mayor parte del fruto se consume en fresco y el consumo anual per cápita alcanza 8.4 kilogramos.

El 20 de septiembre, fecha que marca el cierre de la cosecha de manzana en la mayor parte de las regiones productoras, constituye un momento estratégico para reconocer la importancia de esta cadena productiva y el trabajo de quienes participan en ella.