Canciller Roberto Velasco inicia actividades en la 81ª Asamblea General de la ONU en Nueva York

México y Qatar Canciller mexicano Roberto Velasco junto a primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani

El canciller Roberto Velasco Álvarez inició este domingo sus actividades en Nueva York, en el marco de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, con un encuentro de trabajo con el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Durante el encuentro, organizado por el Foro Económico de Qatar, ambos funcionarios conversaron sobre el trabajo conjunto entre México y ese país, así como sobre posibles oportunidades de cooperación e inversión. De acuerdo con lo informado por Velasco Álvarez, el objetivo fue “explorar áreas de cooperación y oportunidades de inversión en proyectos estratégicos en México”.

El funcionario mexicano dio a conocer el encuentro a través de sus redes sociales, donde señaló que tuvo la oportunidad de saludar al primer ministro catarí y dialogar con él sobre las posibilidades de fortalecer la relación entre ambas naciones.

Encuentro con Al Thani

El desayuno de trabajo se realizó por invitación del primer ministro y canciller de Qatar, quien ocupa ambos cargos dentro del gobierno de ese país. En este espacio, Velasco Álvarez abordó con el funcionario catarí temas relacionados con cooperación, inversión y proyectos estratégicos que podrían desarrollarse en México.

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani es primer ministro de Qatar desde marzo de 2023 y ministro de Relaciones Exteriores desde enero de 2016. También preside el Qatar Fund for Development, institución encargada de canalizar proyectos de cooperación internacional del país del Golfo Pérsico.

Hasta el momento, el mensaje difundido por el canciller mexicano no detalla sectores específicos en los que se buscaría concretar inversiones, ni menciona montos, acuerdos o compromisos formales derivados de la conversación. Por ello, el encuentro se mantiene como un acercamiento diplomático para identificar áreas de oportunidad entre ambos países.

Sheinbaum no asistirá

Las actividades de Velasco Álvarez en Nueva York también se dan ante la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de la Asamblea General de este año. De acuerdo con lo dado a conocer por medios internacionales, la mandataria no acudirá personalmente al encuentro, por lo que el canciller participará en representación de México.

Además de Sheinbaum, otros mandatarios tampoco asistirán de manera personal a la reunión internacional. En contraste, entre los líderes latinoamericanos que han confirmado su presencia se encuentran Antonio Kast, de Chile; Keiko Fujimori, de Perú; Daniel Noboa, de Ecuador; Javier Milei, de Argentina, y Rodrigo Paz, de Bolivia.

Con su participación en Nueva York, el canciller mexicano comenzó las actividades relacionadas con la presencia del país en el foro internacional, mientras que el encuentro con el primer ministro de Qatar abrió un espacio para abordar posibles proyectos de cooperación e inversión en México.