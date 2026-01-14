“Democracia en México tiene las horas contadas”: oposición, califican reforma electoral como “Ley Maduro”

Pablo Gómez, actual titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, "era el rey de las plurinominales", acusa el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El PAN y PRI en el Senado prendieron las alarmas y advirtieron que la democracia en México “tiene las horas contadas” con la reforma electoral que impulsa el gobierno de Morena que no es otra cosa que ”a Ley Maduro” con la cual la 4 T busca tomar el control total de las elecciones para aferrase al poder en el país ante el desgaste e inminente caída en las preferencias ciudadana que ya se registra en contra del partido oficial.

“Eso es lo que hay detrás de esta supuesta reforma electoral. Lo que el gobierno quiere es el control total de las elecciones. Se están preparando para el momento en el que ya no tengan respaldo popular y se quieren aferrar al poder. Esta no es una reforma electoral, es la “Ley Maduro”, que el gobierno de Morena quiere instaurar en México”, alertó el coordinador del PAN en el Senado.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve alertó que si está reforma a la que también calificó como “ley Maduro”, pasa tal y como quiere Morena, “la democracia en México tiene sus días contados”.

“Esto es una apuesta para totalmente aniquilar la democracia en México, o sea, esto de veras es un manto de impunidad”, advirtió

En sendas entrevistas, ambos senadores coincidieron en advertir los riesgos que entraña para la democracia esta reforma electoral a la que no cesaron en acusar de ser una reforma para controlar las elecciones.

“Estamos absolutamente convencidos que lo que hay detrás tanto de la posible reforma electoral como de la posible revocación de mandato de (Sheinbaum ) es miedo de Morena, porque saben que Morena y la popularidad del gobierno están en caída libre. Han perdido alrededor de 16 puntos de aprobación solamente en el último año”, aseveró el panista Ricardo Anaya

El panista rechazó que la reforma electoral ya se haya “cocinado” como se desliza pues aún falta analizarla en el Congreso de la Unión.

Sin embargo acusó que lo que hasta ahora se ha filtrado solo son “distractores” pues lo que hay de fondo es la consolidación de la agenda de control total por parte de Morena.

Si no fuera así—agregó-- entonces tendríamos que empezar por acabar con la sobrerrepresentación y sancionar el dinero del huachicol fiscal y del crimen organizado en las elecciones.

“Que se anulen las elecciones cuando se detecte que hay dinero del narco”, demandó

En tanto que el líder del PRI en el Senado, Manuel Añorve cuestionó la contradicción de Morena de reducir los legisladores plurinominales cuando antes exigían esta figura como parte de la pluralidad y representación de la oposición ante el régimen en turno.

EL REY DE LOS PLURIS

De hecho recordó que gracias a esta figura, Pablo Gómez, actual presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, es el “Rey de los Plurinominales”.

“El coordinador de esta reforma electoral, Pablo Gómez, es el rey de los plurinominales; gracias al PRI fue plurinominal desde 1979”, recordó Añorve

El priista acusó una trampa de Morena con su intención de recortar a la mitad el presupuesto de los partidos pues recordó que el partido guinda cuenta con el dinero del huachicol fiscal, sin contar los recursos del gobierno.

“Ellos tienen todas las secretarías para hacer campañas a modo y orientar triunfo electoral rompiendo los equilibrios democráticos”, acusó