Desarticulan a cártel ‘Los Lavadora’ en Querétaro

CJNG en Querétaro — En la ciudad de Querétaro, elementos federales, de Marina, SSPC, Fiscalía y Policía Estatal ejecutaron cateos y detuvieron a Ramón Mora Rojas, “El Moncho”, generador de violencia responsable de diversos secuestros y agresiones a conductores de transporte de carga en Querétaro.

Cómo se recordará, el robo y ataque a transportistas generó manifestaciones de este gremio y, como confirman estas acciones policiales en Querétaro, se trataba de actividades ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Al detenido se le relaciona con delitos como narcomenudeo, robo de hidrocarburo, robo a casa habitación y homicidio.

También se detuvo a Erika Rico Contreras, Juan Francisco Hernández Breña, Mario Fernando Paz Fernández, Efraín Valdez Contreras y Erick Fabián Ramírez Hernández, se aseguró armamento, cartuchos útiles de diversos calibres, un artefacto con características de arma, envoltorios con droga, vehículos, dispositivos electrónicos y equipo de cómputo.

Los detenidos forman parte de la la célula delictiva “Los Lavadora” afín al CJNG.*