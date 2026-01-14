Descuentos INAPAM: estos restaurantes de la Roma y la Condesa ofrecen estos nuevos descuentos

Buenas noticias para todos los adultos mayores que son beneficiarios del INAPAM, ya que la CDMX continúa anunciando descuentos para restaurantes de zonas como La Roma, La Condesa y otras áreas de la capital
Y es que, para personas mayores que presenten su credencial INAPAM al momento de pagar su cuenta obtendrán descuentos que ayudarán a su economía. Esta iniciativa se suma a otras políticas públicas destinadas a fomentar la inclusión, el disfrute cultural y el bienestar económico de este sector de la población.
Este 2025, establecimientos de algunas de las zonas más concurridas de la ciudad se han sumado a la causa a manera de reconocimiento social a los adultos mayores. Por ello, en esta nota te decimos cuáles son esos establecimientos que se suman a los decuentos.
Descuentos en La Roma y La Condesa
En colonias como La Roma y La Condesa, reconocidas por su oferta gastronómica diversa y ecléctica, varios restaurantes ya publicitan descuentos especiales para personas con credencial INAPAM. Estos beneficios van desde porcentajes de descuento en el total de la cuenta, hasta menús a precios reducidos o promociones en platillos seleccionados. Entre ellos se encuentran:
- Restaurante Chilpa - Colonia Condesa: Ofrece el 10% de descuento para los derechohabientes
- Curado - Colonia Roma: Ofrece el 10% de descuento para los derechohabientes
Aunque los porcentajes y condiciones pueden variar según el establecimiento, la mayoría coincide en que se busca incentivar la participación social y el disfrute de los espacios públicos por parte de los adultos mayores, quienes muchas veces enfrentan barreras económicas para acceder a una oferta gastronómica amplia.
Otros descuentos por toda la CDMX
Además de los restaurantes céntricos, otros establecimientos fuera de estas zonas también se han sumado a ofrecer precios especiales a quienes presenten su credencial INAPAM. Entre ellos se encuentran cafés, fondas y bistrós en todas las alcaldías de la CDMX, donde los beneficios pueden ir desde bebidas sin cargo extra hasta descuentos en platillos seleccionados o menús completos a precio preferencial.
- El Timón de Cortés en Dr. Enrique González Martínez #5, Col. Santa María la Ribera, C.P. 06400 y ofrece 10% de descuento
- Darsky Coffee Cafetería en Toronja #209, Col. Nueva Santa María, C.P. 02800 y ofrece 20% de descuento.
- Bellini Montecito S.A. de C.V. en Montecito #35, Piso 45, Col. Nápoles, C.P. 03810 y ofrece 15% en cuenta total
- Tortas Albaricoque en Antonio Caso #15-A Local B, Col. San Rafael, C.P. 06460 y ofrece del 10% a 15% de descuento
- Restaurant Vegetariano Lindavista en Av. Instituto Politécnico Nacional #1848 Local 1, Col. Lindavista, C.P. 07300 y ofrece 5% de descuento
- Montmartre Bistro - Carlos Alberto Ponce Rojano en Gobernador José Guadalupe Covarrubias #92, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850 y ofrece 20% de descuento
- Starloks Coffee Cafetería en Toluca Sur #21, Barrio La Concepción, C.P. 12000 y ofrece 10% de descuento (promoción especial)
- La Casa de Anita en Retorno 40 de Cecilio Robelo #3, Col. Jardín Balbuena, C.P. 15900 y ofrece 15% de descuento
Este tipo de acciones no solo se perciben como una medida económica benevolente, sino también como una estrategia para fomentar la movilidad social, la convivencia intergeneracional y el acceso a la vida cultural urbana, promoviendo que los adultos mayores salgan de sus hogares con más frecuencia y se integren activamente a la vida de la ciudad.
¿Cómo tramitar la credencial INAPAM?
Estas acciones simples pueden ayudar a los adultos mayores a aprovechar al máximo los beneficios disponibles en la capital mexicana.
- Ubica el módulo de Vinculación Productiva más cercano en tu localidad (consulta horarios de atención, generalmente de 8:00 a 15:00 horas).
- Acude con tu credencial INAPAM vigente, identificación oficial, y CURP.
- Llena la solicitud del programa y participa en una entrevista donde se evaluarán tus habilidades e intereses.
- El personal te vinculará con empresas o instituciones que tengan vacantes adecuadas para ti.
Requisitos para registrarse
- Tener 60 años o más.
- Presentar la credencial INAPAM original.
- Llevar identificación oficial vigente (INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet del IMSS/ISSSTE).
- Las empresas podrán solicitar requisitos adicionales según el puesto.
Ubicación de módulos y cómo consultarlos
La Secretaría del Bienestar pone a disposición de los ciudadanos un buscador en línea en el sitio ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, donde se pueden consultar los módulos disponibles por estado y municipio. También se puede acudir directamente a las oficinas del DIF estatal o municipal, donde se brinda orientación y asistencia para realizar el trámite sin costo.