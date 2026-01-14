El ‘azote’ de la México-Querétaro: ¿Quién es el ‘Moncho’, líder de ‘Los Lavadora’, que ya fue detenido?

Ramón N "Moncho" El presunto líder de "Los Lavadora fue arrestado este miércoles 14 de enero en Querétaro, donde operaba como generador de violencia.

Desde el 2025, los asaltos y los ataques a transportistas en las carreteras se convirtieron en una de las principales problemáticas en temas de seguridad a nivel nacional. Integrantes de este gremio protagonizaron diversas marchas y protestas para solicitar que se atendiera esta situación que pone en riesgo la vida de cientos de trabajadores. Ahora, se detuvo a Ramón “N”, alías “Moncho”, quien operaba como uno de los principales coordinadores de este delito en favor del Cártel Jalisco Nuevo Generación a través de la célula delictiva “Los Lavadora”

Elementos de @Defensamx1 @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico con apoyo del Gobierno de Querétaro @gobqro cumplimentaron órdenes de cateo en Querétaro, donde fueron detenidas seis personas, entre ellas Ramón “N”, alias “Moncho”, operador de la célula delictiva “Los Lavadora”,… pic.twitter.com/qGf2xAHPuh — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 14, 2026

¿Quién es Ramón “N”, “Moncho” y cómo operaba en la México-Querétaro?

De acuerdo a cifras del finales del 2025, hubo un promedio anual de 21 asaltos diarios en las carreteras, siendo una cifra cercana a los 8 mil delitos por años. La mayoría de las ocasiones, estos ocurren de forma violenta contra los conductores de la unidad en 80%. Entidades federativas como el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Veracruz aparecen como las más afectadas.

De acuerdo a los reportes de seguridad, el cártel de “Los Lavadora”, operaba colocando piedras sobre la autopista con el objetivo de causar un percance y obligar a los conductores a detenerse para luego asaltar el vehículo. Su principal zona de operación era la carretera México-Querétaro en los tramos que van de Santa Ana Azcapotzaltongo al Parque Industrial Tepeji.

Además de estos crímenes, “Los Lavadora” también están siendo señalados por otros delitos de alto impacto como secuestro, huachicol, homicidio y robos a domicilio dentro de sus actividades regulares.

Ahora, este miércoles 14 de enero, fue detenido en el municipio de Santiago de Querétaro “Moncho” junto con otros cinco colaboradores y generadores de violencia perteneciente a este grupo delictivo de “Los Lavadora”. Durante el operativo, también se aseguraron diferentes armas y paquetes de droga.

¿Cuál es la relación de “Los Barredora” con el CJNG?

Ramón “N” cuenta ya con un historial delictivo luego de haber sido detenido 2012 y liberado en 2022 época en la que era considerado como uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación durante sus primeros años de operación oficial en nuestro país debido a su cercanía con Nemesio Oseguera “El Mencho”.

Perfil de "Moncho" Ramón "N" fue miembro del CJNG y fue arrestado en el 2012 siendo señalado como una de las figuras principales en ese entonces de la asociación criminal.

De acuerdo con reportes de inteligencia militar y federal, “Moncho” recibía órdenes del propio líder del CJNG para coordinar acciones de incursión en Michoacán y Guanajuato a través de grupos violentos dedicados a la extorsión y tráfico de drogas en la zona.

Ahora, se presume que este grupo de “Los Lavadora” también estaría trabajando en favor del Cártel Jalisco Nueva Generación a través de estos asaltos carreteros a transportistas.