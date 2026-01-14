“El Gobierno no debe dirigir las elecciones”: Laura Itzel Castillo

El presidente de la Jucopo en el Senado,, Adán Augusto López dialoga con la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo

En medio de los cuestionamientos que ha generado la Reforma Electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, recalcó que el Gobierno no debe dirigir las elecciones.

“Lo que quiero señalar es que considero que no debe de ser el gobierno quien dirija el proceso electoral”, afirmó

Ello luego de que el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma, Pablo Gómez, dejó abierta la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) pierda su autonomía con la reforma electoral que está en marcha.

“Yo estoy a favor de que exista autonomía o independencia como le quieran llamar, pero yo lo que quiero señalar es que considero que no debe de ser el gobierno quien dirija el proceso electoral”, aseveró

Luego de la confusión que generó su primer postura sobre la autonomía del INE donde respaldó las aseveraciones de Pablo Gómez, Castillo Juárez buscó aclarar su planteamiento donde no está de acuerdo en que las elecciones queden de nueva cuenta en manos del gobierno federal como sucedió durante muchos años en México.

“Lo que yo ayer estaba considerando era la diferencia que planteaba Pablo Gómez entre la autonomía y la independencia y él señalaba que en la autonomía no tenían esa capacidad ejecutiva y que en la independencia se tenía capacidad ejecutiva”, expuso.

La legisladora señaló que desde 1977, el Partido Mexicano de los Trabajadores planteó la necesidad que el organismo electoral tuviera independencia.

“Es decir, que no fuera como fue, durante muchos años con la Comisión Federal Electoral, regido directamente por la Secretaría de Gobernación”, recalcó