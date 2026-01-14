INEA y FGR refuerzan coordinación para garantizar el derecho humano a la educación

. Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República y Armando Contreras Castillo, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvieron una reunión de trabajo con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar el derecho humano a la educación.

El encuentro fue encabezado por Armando Contreras Castillo, director general del INEA, y Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, quienes coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos desde el Estado para atender el rezago educativo y ampliar el acceso a los servicios de alfabetización y educación básica.

Durante la reunión se subrayó que el acceso a la educación es un derecho fundamental que impacta directamente en el ejercicio pleno de otros derechos humanos, además de ser clave para la inclusión social y el desarrollo integral de personas jóvenes y adultas que no han concluido su formación básica.

El titular del INEA reiteró el compromiso de la institución para implementar estrategias que acerquen los servicios educativos a la población en situación de rezago, mediante el trabajo coordinado con dependencias y organismos federales.

Por su parte, la fiscal general reconoció la relevancia de la educación como un elemento esencial para fortalecer la cohesión social, promover la igualdad de oportunidades y avanzar hacia una sociedad más justa.

Ambas instituciones refrendaron su disposición para mantener una colaboración permanente que coloque al derecho humano a la educación como un eje prioritario de la agenda pública nacional.