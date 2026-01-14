Qué hacer si recibías doble pensión del IMSS tras fallo de la SCJN

¿Por qué se canceló el pago deble a pensionados del IMSS según la SCJN? Especial

Para miles de trabajadores y trabajadoras que dedicaron décadas de su vida al servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el retiro no es más que el cierre de una etapa intensa de trabajo… pero también el comienzo de otra marcada por la tranquilidad gracias a la pensión que dicha institución les brinda.

Sin embargo, un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha cambiado una pieza importante en la forma en que se perciben esos apoyos: ya no será legal recibir dos pensiones del IMSS por el mismo motivo.

¿Qué significa este fallo de la SCJN?

La resolución, emitida por la Segunda Sala del máximo tribunal, pone fin a una práctica que en algunos casos permitía a extrabajadores del IMSS cobrar simultáneamente dos pensiones derivadas del mismo vínculo laboral: la jubilación bajo el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) y la pensión legal por vejez o cesantía en edad avanzada.

En términos sencillos y con impacto directo en la vida de muchas personas, la Corte declaró que no es jurídicamente válido recibir dos beneficios por la misma razón de retiro.

El argumento central es que el RJP del IMSS, que forma parte del contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, ya cubre el riesgo de vejez y cesantía, por lo que añadir una pensión extra sería un pago duplicado por el mismo concepto.

Esto tiene una importancia enorme para quienes pensaban que el hecho de haber cotizado con distintos patrones o tener periodos laborales separados podía abrir la puerta a dos pensiones simultáneas.

La Corte concluyó que incluso en esos casos, si la jubilación contractual ya reconoce el riesgo de vejez, no procede una pensión adicional.

¿Por qué la Corte dijo que no?

Los ministros responsables del fallo entendieron que la jubilación del RJP y la pensión por vejez buscan el mismo objetivo esencial: garantizar un ingreso para la etapa de retiro, aunque provengan de fuentes jurídicas distintas (contrato colectivo vs. Ley del Seguro Social). Por eso, permitir ambos beneficios equivale a un pago redundante por el mismo riesgo de la vida laboral.

La resolución no solo afecta el caso particular del IMSS, sino que ahora se ha convertido en un criterio obligatorio para todos los tribunales del país en casos similares, lo que significa que cualquier juicio o demanda que busque dos pensiones simultáneas tendrá que resolverse bajo este mismo enfoque.

Para muchos pensionados, el fallo puede sentirse como una noticia dura ya que significa seguridad para cubrir medicinas, alimentación o gastos imprevistos cuando la actividad laboral ya no está.

Sin embargo, el objetivo de la Corte ha sido evitar duplicidades que no están contempladas en la ley, con miras a mantener la sustentabilidad del sistema de pensiones y evitar interpretaciones que lleven a un drenaje presupuestal innecesario.

En la práctica, lo que la SCJN pretende es reafirmar que la protección social no puede fragmentarse en pagos redundantes, sino que debe estructurarse sobre beneficios que respondan a riesgos reales y justificados, preservando la viabilidad del sistema para las generaciones presentes y futuras de jubilados.