Guía para registrar tu línea en Telcel sin hacer fila en centro de atención y sucursales Si aún no has registrado tu línea telefónica en Telcel, conoce cómo hacerlo en línea para que no te quedes sin servicio (Pexels)

Continúa el registro obligatorio de las líneas celulares; por lo que, si aún no lo has hecho, conoce cómo hacerlo completamente en línea si tienes contratado tu servicio telefónico con Telcel.

Tras concluir el primer plazo para la vinculación de líneas celulares con la CURP, quienes aún no han registrado su línea han reportado largas filas en los Centros de Atención y sucursales, por lo que aquí te decimos cómo hacerlo desde tu casa.

¿Cuáles son los requisitos para registrar tu línea Telcel desde casa?

Para realizar el registro de tu línea Telcel vía internet, estos son los documentos que debes tener a la mano:

Identificación oficial que contenga fotografía y CURP (puede ser tu credencial para votar o pasaporte).

que contenga fotografía y CURP (puede ser tu credencial para votar o pasaporte). Clave Única de Registro de Población (CURP).

Además, tendrás que proporcionar tu nombre completo junto con una prueba de vida (selfie) para la autenticación de tu identidad.

Paso a paso: Cómo hacer el registro obligatorio de tu línea Telcel vía internet

Estos son los pasos que deberás seguir para registrar tu línea Telcel desde su página web:

Ingresar al sitio web de Telcel.

de Telcel. Dirigirte al apartado de registro de tu línea.

Dar clic en la opción “registrarme”.

Ingresar el número celular q ue desees registrar y realizar la verificación de seguridad.

ue desees registrar y realizar la verificación de seguridad. Capturar tu identificación oficial vigente, así como una prueba de vida (selfie).

Finalmente, recibirás un SMS de confirmación.

¿Cuál es la fecha límite para registrar tu línea telefónica?

Dependiendo de la terminación de tu línea celular será la fecha límite de registro; de lo contrario, después de esa fecha se suspenderán las líneas no vinculadas.

El primer plazo fue para aquellas líneas con terminación 0, el cual concluyó el pasado 15 de agosto, por lo que aquí te compartimos las fechas límite para el registro según la terminación de tu número celular: