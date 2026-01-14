Se crea la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI)

En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del pasado martes, se publicó el decreto por el cual se crea la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), misma que nace con el porpósito de fortalecer las capacidades y robustecer la planeación y el desarrollo del sector ferroviario en el país.

La ATTRAPI tendrá dentro de sus atribuciones planear y construir infraestructura férrea, además de regular y conducir el desarrollo y operación del Sistema Ferroviario Mexicano. Además, será un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal y sectorizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

De acuerdo a los anterior, tendrá la tarea de realizar los procedimientos para la contratación de obras públicas como vías, patios, talleres, cocheras, paraderos, estaciones y terminales de carácter federal, asegurando que umplan con los criterios de funicionalidad, accesibilidad, seguridad, conectividad y multimodalidad.

Además, la Agencia tendrá la capacidad de planear, diseñar, construir, supervisar obras públicas de infraestructura urbana, transporte público de pasajeros e intervenciones en espacio público a petición y en colaboración con municipios y estados.

Asimismo, promoverá e impulsará la multimodalidad e integración de los sistemas de transporte público de pasajeros a petición y en colaboración con los municipios y estados de la República por lo que también tendrpa capacidades para continuar con el proyecto presidencial de de construir tres mil kilómetros de nuevas vías de trenes para pasajeros.

Entre otras de las funciones de la ATTRAPI estarán:

Planear y conducir, según corresponda, las políticas y programas, así como regular el desarrollo y la operación del Sistema Ferroviario Mexicano, con base en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales respectivos

Planear y construir infraestructura férrea y sus componentes, así como adquirir equipo ferroviario necesario para la prestación del servicio público de transporte ferroviario

Coordinar, promover y coadyuvar, con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, proyectos para el desarrollo del Sistema Ferroviario Mexicano y de sistemas de transporte público de pasajeros

Apoyar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en los procesos de licitaciones públicas para otorgar concesiones para la construcción, operación y explotación de vías generales de comunicación ferroviarias y la prestación del servicio público de transporte ferroviario, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables

Fomentar el desarrollo de infraestructura multimodal para incrementar la accesibilidad al transporte de pasajeros y de carga del país

Dar seguimiento a los siniestros ferroviarios y, en su caso, integrar la comisión encargada de su investigación, así como coadyuvar en la materia con las autoridades competentes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables

Supervisar, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el cumplimiento y observancia, por parte de las personas concesionarias, asignatarias, permisionarias, autorizadas y particulares, de los criterios, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones jurídicas y administrativas que se emitan en materia de transporte ferroviario y sus servicios auxiliares

Promover la coordinación e integración de los servicios e infraestructura necesarios para el desarrollo de la logística en territorio nacional y su vinculación con el extranjero, con personas concesionarias, asignatarias, permisionarias, autorizadas o terceras relacionadas con la prestación del servicio público de transporte ferroviario, así como con autoridades de los tres órdenes de gobierno

Entre otras obligaciones elistadas en el decreto oficial.