Segob y ONU-DH coinciden en crear una sociedad igualitaria y pluralista

Reunión entre Segob y ONU - DH

La secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió este miércoles con el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Humberto Henderson, donde acordaron reforzar la estrategia de protección a las garantías individuales.

La Segob destacó a través de un comunicado que la finalidad de la reunión entre los funcionarios fue para abordar la importancia de la protección y afirmar la cuantía de los derechos humanos, con la apuesta de crear una sociedad igualitaria y pluralista.

“Coincidimos en la importancia de fortalecer los derechos humanos para seguir construyendo una sociedad más justa y democrática”, informó Rosa Icela Rodríguez.

Por su parte, Henderson agradeció la invitación y consideró la reunión como favorable al coexistir sobre la importancia de avanzar en la atención y protección de las personas víctimas en el país.

La Crónica de Hoy 2026