IMSS Jalisco consolida capacidad resolutiva con incorporación de 700 médicos especialistas

Más médicos al IMSS Jalisco El director del IMSS, Zoé Robledo y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dan la bienvenida a médicos especialistas hombres y mujeres que arriban a la entidad para atender a la derechohabiencia

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dieron la bienvenida a 700 médicas y médicos especialistas que se integran a distintas unidades hospitalarias y de atención médica.

Lo anterior, como parte del compromiso de fortalecer los servicios de salud y ampliar la cobertura médica en beneficio de la población derechohabiente.

Desde la Capilla Tolsá del Museo Cabañas, Robledo Aburto expresó que la incorporación de 700 especialistas responde a una estrategia sostenida de fortalecimiento institucional basada en la inversión pública, la formación médica y la contratación oportuna.

Este proceso, forma parte del incremento de plazas de residencia, que pasó de 3,500 en 2018, a 9,813 en lo que va de este año, así como de la ampliación de sedes formativas y del modelo de reclutamiento que permite a médicos hombres y mujeres elegir su destino profesional: “Formamos más y contratamos más”.

Zoé Robledo destacó que, en el caso de Jalisco, el IMSS cuenta con una plantilla cercana a 38,900 trabajadores y ha incrementado los médicos especialistas de 4,563 en 2018, a 5,970 en la actualidad, lo cual permite atender el crecimiento de la población derechohabiente y mejorar la capacidad resolutiva del Instituto.

Añadió que el fortalecimiento del sistema de salud se traduce en mayor cobertura, reducción de tiempos de espera y atención más oportuna, y puso como ejemplo que en el 2025, el IMSS en Jalisco registró 7.8 millones de consultas de medicina familiar, 519 mil más que el año previo; 2.49 millones de consultas de especialidad, con un incremento de casi 500 mil, y 151 mil cirugías, 53 mil más que en 2024.

A su vez, el gobernador Pablo Lemus resaltó la colaboración estrecha entre el gobierno estatal y el IMSS para fortalecer el sistema de salud, donde han suscitado casos exitosos como el trasplante pediátrico apoyado por el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y la atención de emergencias, además del control del brote de sarampión gracias a campañas de vacunación.

Resaltó que Jalisco pasó del primer lugar en casos de dengue al lugar 14, gracias al trabajo conjunto, y que en la actualidad el brote de sarampión está prácticamente controlado, avances que son fundamentales ante la llegada de visitantes por el próximo Mundial de Fútbol, para garantizar condiciones sanitarias adecuadas y demostrar que la coordinación entre niveles de gobierno genera resultados concretos.

Enfatizó que el principal reto es llevar médicos especialistas a todas las regiones del estado y evitar su concentración en la zona metropolitana de Guadalajara.

Asimismo, anunció la creación de una red de hospitales civiles en distintos municipios, en coordinación con la Universidad de Guadalajara y el IMSS, para formar talento local, fortalecer servicios médicos y mejorar la atención en todo Jalisco. “Esta es la lógica de generar acuerdos y de tener un trabajo conjunto”.

El titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Jalisco, doctor Marco Hernández, destacó que esta incorporación coloca al estado como líder nacional en contrataciones de personal médico especializado y fortalece la capacidad operativa del sistema público de salud federal.

Señaló que la delegación Jalisco del IMSS es una de las más grandes del país y referente en diversos programas médicos, particularmente en materia de trasplantes, donde se ha consolidado como un modelo en Latinoamérica.

Durante el evento de bienvenida a médicas y médicos especialistas al IMSS en Jalisco se entregaron de manera simbólica 10 nombramientos al nuevo personal de salud, quienes ampliarán la atención médica en beneficio de los derechohabientes en la región.