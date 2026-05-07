Rehabilitación de quirófanos aumenta la atención a derechohabientes del ISSSTE en Mexicali, BC

Rehabilitación quirófanos ISSSTE BC Con una inversión superior a los 10 mdp se rehabilitaron cuatro quirófanos en el hospital General del ISSSTE en Baja California, lo que ha incrementado el número de atenciones quirúrgicas a la derechohabiencia en Mexicali

La rehabilitación de cuatro quirófanos en el Hospital General (HG) “5 de Diciembre” del ISSSTE en Mexicali, Baja California, ha permitido realizar 480 intervenciones quirúrgicas, como parte del fortalecimiento de la atención para derechohabientes de este municipio, así como de Tijuana y Ensenada, y de Sonoyta y San Luis Río Colorado, en Sonora.

El director del HG “5 de Diciembre”, Caleb Cienfuegos Roscón, precisó que la rehabilitación abarcó dos quirófanos de 32.64 metros cuadrados, cada uno, uno más de 22.84 metros cuadrados, los cuales comenzaron a operar a principio de marzo pasado, y un cuarto quirófano de 55.8 metros cuadrados, en donde, el primer procedimiento fue la colocación de una prótesis de rodilla a un paciente masculino adulto mayor.

Enfatizó que la rehabilitación permite ampliar el tiempo quirúrgico para procedimientos de corta estancia como biopsias, colecistectomías, plastias de hernia, endoscopias, gastrostomías y sedaciones para atención odontológica.

Además, en las salas 2 a la 4 se realizan cirugías de mayor complejidad, entre ellas procedimientos de traumatología, ortopedia, neurocirugía, oncología quirúrgica y cirugía cardiotorácica.

Señaló que la puesta en operación de estos espacios, realizada entre marzo y abril, forma parte del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos impulsado por el gobierno federal y el ISSSTE, el cual contempla obra civil, mantenimiento de sistemas, equipamiento y fortalecimiento del personal de salud.

Asimismo, resaltó la contratación de más personal médico que permite un mayor número de intervenciones para activar más unidades quirúrgicas, que redundará en la disminución del diferimiento y en el fortalecimiento de la atención a la población.

Es importante mencionar que como parte de equipamiento, a finales del 2025 se adquirieron dos mesas quirúrgicas electrohidráulicas avanzadas con posiciones especializadas para neurocirugía y ortopedia; una máquina de anestesia de alta especialidad; una unidad de electrocirugía avanzada con sellado de vasos por termofusión; cuatro monitores avanzados de signos vitales; un aspirador ultrasónico, así como un equipo de endoscopia de última generación tipo “Spyglass”, entre otros insumos, con una inversión total superior a los 10 millones de pesos.