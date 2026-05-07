¿Cuál es la tasa de letalidad del Hantavirus?: este es el nivel de riesgo en casos de contagio

Letalidad del Hantavirus El reporte de un brote de hantavirus en un crucero que salió de Argentina, junto a la posterior confirmación de la OMS respecto al incremento de casos, despertó la alerta en la población mundial.

Desde el reporte de posibles casos de Hantavirus en el crucero MV Hondius que salió de Ushuaia, Argentina, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó tres casos de la enfermedad viral y cinco casos más bajo sospecha hasta ayer miércoles 6 de mayo.

A pesar de que la OMS descarta que este virus pueda ser similar al COVID-19, negando el comienzo de una posible pandemia al ser una enfermedad que rara vez se transmite de persona a persona, los pacientes infectados requieren de intervención médica intensiva debido a que el Hantavirus es capaz de desencadenar una falla multiorgánica.

Hantavirus: ¿qué es y dónde se ha registrado?

Esta enfermedad viral pertenece a la familia Hantaviridae, un grupo de virus que suelen infectar a roedores (ratones de campo y ratones ciervo, principalmente), cuyo contagio ocurre al respirar aerosoles de orina/heces secas, mordeduras, o tocar superficies contaminadas.

No obstante, en ocasiones, el virus se llega a transmitir a los humanos a través de estos animales, contagio persona a persona identificado en cepas específicas como la ‘Andes’.

Aunque este virus de los Andes es considerado poco común, se ha registrado principalmente en Argentina y Chile; y, este mayo de 2026, su brote fue confirmado por la OMS como en un crucero que en este momento se encuentra anclado frente a las costas de Cabo Verde con 147 personas a bordo para su debida atención médica.

Tasa de letalidad del Hantavirus: ¿es peligroso?

De los casos registrados por la Organización Mundial de la Salud en el crucero MV Hondius, tres personas presentan síntomas leves, una persona se encuentra en estado crítico y tres casos han resultado en el fallecimiento de los pacientes, lo que demuestra que la enfermedad puede ser de alto riesgo a pesar de presentar un bajo índice de contagio.

“No es necesario que cunda el pánico ni que se impongan restricciones a los viajes”, declaró Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa, resaltando que el COVID-19 era altamente contagioso, característica que el Hantavirus no comparte y, debido a ello, descartan la posibilidad de una pandemia.

Sin embargo, su tasa de letalidad promedio en Argentina —uno de los países donde el virus es más fuerte— rondaba el 18,5% en los últimos años, ya que el avance de la infección puede derivar en enfermedades como el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus y la Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal.

El primero de estos síndromes dispara el riesgo de muerte hasta casi ​el 40%, estado potencialmente mortal que también se encuentra en la segunda de las enfermedades derivadas por este virus, alcanzando el 30-50% de letalidad.

Riesgo del Hantavirus: síndromes y síntomas que desarrolla

Dependiendo del síndrome que se haya desarrollado, los síntomas serán los siguientes:

Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (HCPS)

Fiebre y escalofríos.

Dolores musculares.

Dolor de cabeza.

Náuseas.

Dolor estomacal.

Vómitos.

Diarrea.

Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal (HFRS)

Dolores de cabeza intensos.

Dolor en la espalda y el abdomen.

Fiebre o escalofríos.

Náuseas.

Visión borrosa.

En fases avanzadas, los síntomas de la HFRS pueden incluir presión arterial baja, falta de flujo sanguíneo, hemorragia interna e insuficiencia renal.

Por otra parte, los síntomas iniciales del Hantavirus son similares a una gripe y su periodo de incubación puede oscilar entre una y seis semanas.