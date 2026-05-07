Profeco da inicio al Programa de Verificación y Vigilancia “Día de la Madre 2026”

Profeco 10 de mayo

Con el objetivo de proteger y defender los derechos de la población consumidora, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que pondrá en marcha el Programa de verificación y vigilancia “Día de la Madre 2026”.

Del 8 al 10 de mayo, personal de la dirección general de Verificación y Defensa de la Confianza y de las Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) en el país visitará y vigilará el comportamiento comercial de proveedores y prestadores de servicios relacionados con la festividad.

Los principales sectores que serán supervisados serán: perfumerías, tiendas de autoservicio, departamentales y de membresía; florerías, mueblerías, tiendas de conveniencia, arrendamiento de inmobiliario para eventos, restaurantes, bares y cantinas; pastelerías, joyerías, salones de belleza, entre otros.

Entre los aspectos a revisar está la veracidad de la información y publicidad relativa a la comercialización de bienes, productos y servicios, así como la exhibición de precios y tarifas en montos totales a pagar de manera clara y legible.

“Las y los proveedores deben informar y respetar promociones y ofertas anunciadas, al igual que precios, tarifas, intereses, cargos, cantidades, términos o condiciones aplicables en la venta de productos, bienes o prestación de servicios” relata el comunicado oficial de la institución.

Se vigilará que la atención al cliente sea respetuosa sin excepciones, es decir, que en establecimientos no se realice selección de clientela o condicionamiento de servicio o consumo, así como reservas del derecho de admisión por razones de género, preferencia sexual o cualquier otra particularidad.

En caso de que se detecten irregularidades en términos de lo dispuesto por la LFPC, se procederá a la suspensión parcial de la comercialización de bienes, productos o servicios.

La Profeco recuerda a la población que se mantendrá atento a las denuncias que las personas presenten, para lo cual recuerda sus vías de contacto:

Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722; redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial