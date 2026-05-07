El expediente que condenó a Hernán Cortés: el rey Carlos I confirmó sus atrocidades en un edicto, revela Sheinbaum

Las atrocidades de Cortés La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer un edicto promulgado por el rey Carlos I contra el Marqués del Valle, por los atropellos que cometió en la conquista. (Especial y Cuartoscuro)

En 1548, apenas meses después de la muerte de Hernán Cortés, la Corona española emitió una provisión real en Valladolid ordenando liberar a todos los indígenas que el conquistador y sus capitanes habían convertido en esclavos en la Nueva España.

El documento, firmado durante el reinado de Carlos I de España y que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo público este jueves 7 de mayo, en una versión traducida al español contemporáneo, constituye una de las pruebas históricas más contundentes sobre las acusaciones de abusos, matanzas y esclavitud cometidas durante la conquista de México.

CRÓNICA publicó el miércoles 6 de mayo un reportaje sobre las distintas investigaciones y acusaciones que se realizaron contra Cortés, también conocido como el Marqués del Valle, durante los primeros años de la Nueva España, entre las que se encuentra el haber usado tamemes, es decir, indígenas utilizados como cargadores humanos durante la época colonial, además de haberles cobrado tributo con engaños a distintas comunidades vernáculas.

Aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid, de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana. Los pueblos originarios son la verdadera reserva de valores del México de ayer y de hoy. pic.twitter.com/PSjE8GJUep — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 7, 2026

¿Qué dice la provisión real contra Hernán Cortés difundida por Sheinbaum? Estas son las principales atrocidades

La provisión fue emitida tras el llamado “juicio de residencia” contra Cortés, un proceso legal impulsado por la Corona para revisar la actuación de funcionarios y gobernadores en América.

En el expediente se enumeran cinco cargos principales relacionados con asesinatos, saqueos y esclavización ilegal de pueblos indígenas, acciones que el Consejo de Indias consideró contrarias a las Leyes de Indias.

Uno de los episodios más graves señalados en el documento ocurrió en Tepeaca, en 1520: según la acusación, Cristóbal de Olid llevó ante Cortés a miles de indígenas capturados pacíficamente.

El texto sostiene que el conquistador separó a unos 400 hombres “para pelear” y ordenó matarlos, mientras mujeres y niños, en una cifra cercana a tres mil personas, fueron marcados con hierro como esclavos.

Otro de los cargos describe hechos ocurridos en Texcoco tras la llamada Noche Triste: el expediente asegura que Cortés ordenó capturar indígenas de pueblos sometidos y pacificados para convertirlos en esclavos bajo el argumento de que habían matado a dos españoles.

Además, se señala que varios indígenas fueron vendidos tras ser marcados como propiedad.

La Corona también documentó abusos en las campañas militares sobre Cuernavaca y Oaxtepec: de acuerdo con el expediente, los caciques locales ya se habían declarado vasallos de España antes de la llegada de las tropas de Cortés. A pesar de ello, muchos indígenas fueron asesinados y más de 500 personas terminaron esclavizadas.

El documento incluye además referencias directas a la matanza de Cholula de 1519: la acusación afirma que, pese a que los habitantes recibieron pacíficamente a los españoles y les proporcionaron alimentos, Cortés ordenó reunir a miles de indígenas cargadores en un patio y posteriormente mandó ejecutar a muchos de ellos, mientras otros fueron esclavizados.

¿Qué concluyó la Corona española contra Hernán Cortés en 1548?

Tras revisar las denuncias, el Consejo de Indias concluyó que las esclavizaciones realizadas por el Marqués del Valle habían sido “mal hechas”, ilegales y sin causa justificada.

Por ello, la Corona ordenó que todos los indígenas que siguieran vivos recuperaran su libertad, así como los hijos y descendientes nacidos de mujeres esclavizadas.

La provisión también instruyó a las autoridades de la Nueva España a hacer pública la orden mediante pregones en plazas y mercados de la Ciudad de México y otras regiones.

Dicha medida tenía el objetivo de impedir que cualquier persona siguiera en posesión de indígenas esclavizados bajo el argumento de haber sido capturados legalmente durante las campañas de conquista.

Aunque el conquistador fue premiado con títulos nobiliarios y propiedades, la propia Corona española reconoció, pocas décadas después de la caída del imperio mexica, que muchas de sus acciones violaron las leyes vigentes del imperio.

La presidenta Sheinbaum hizo público este edicto del rey Carlos I luego de la visita a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien enalteció la figura del Marqués del Valle, en compañía de diversas figuras de la oposición y la derecha mexicana.

Entre las personas presentes en la gira de Ayuso en territorio nacional, destaca el antiguo integrante de Mecano y productor del musical “La Malinche”, Nacho Cano, quien aseveró que, sin Hernán Cortes, no existiría México.