Cae hombre que transportaba 200 kilos de metanfetamina en Guerrero

Operativo Metanfetamina asegurada. (SSPC)

Fue detenido un hombre que transportaba más de 200 kilos de metanfetamina, 14 kilos de marihuana y un kilo de fentanilo, en Sonora.

Además, en Sinaloa se localizaron e inhabilitaron 11 áreas de concentración de material para la elaboración de drogas sintéticas.

Los agentes de seguridad, al estar en un puesto de inspección vehicular, en el municipio de San Luis Río Colorado, le marcaron el alto a una camioneta procedente de Culiacán con destino a Mexicali y, al realizarle una revisión detallada, hallaron 212 kilos de metanfetamina, 14 kilos de marihuana y un kilo de fentanilo, por lo que el conductor de la unidad fue detenido.

En otra acción, en Cosalá, Sinaloa, al realizar funciones de reconocimiento, se localizaron e inhabilitaron 11 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas, se aseguraron 16 mil 486 litros y 75 kilos de sustancias químicas.