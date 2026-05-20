Gobierno de Trump otorga beneplácito a Roberto Lazzeri como embajador de México en EU

Roberto Lazzeri (Galo Cañas Rodríguez)

El gobierno de Donald Trump aprobó el nombramiento de Roberto Lazzeri Montaño como próximo embajador de México en Estados Unidos, luego de otorgarle el beneplácito diplomático requerido para asumir el cargo.

La noticia se dio a conocer semanas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara públicamente la propuesta durante una conferencia matutina realizada el pasado 23 de abril.

Aunque Lazzeri Montaño no tiene trayectoria diplomática, gran parte de su carrera profesional ha estado ligada al sector financiero y a instituciones del gobierno federal. En distintos momentos trabajó dentro de la Secretaría de Hacienda y también encabezó organismos financieros del Estado mexicano.

Sheinbaum defendió su designación al señalar que colaboró durante varios años con Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda y que una de sus responsabilidades era mantener contacto con autoridades y contrapartes estadounidenses.

“Lo nombré en Nacional Financiera y en muy poco tiempo transformó Nacional Financiera”, explicó la mandataria al hablar sobre el perfil del funcionario.

Lazzeri, de 42 años, fue director general de Nacional Financiera y también de Bancomext. Antes de eso, en 2020, ocupó cargos relacionados con deuda pública y captación dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Su trayectoria en el sector público comenzó años antes. En 2009 trabajó en Banobras como gerente de estructuración de financiamiento, área en la que se especializó en deuda subnacional. También colaboró en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde administró el portafolio de deuda pública local.

De acuerdo con información oficial, Lazzeri es economista egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas y además cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.

Registros públicos también muestran que mantiene participación en el despacho Lazzeri Fernández y en la empresa Opencolours, propietaria de Mono Sound and Music, dedicada a producción musical e ingeniería de sonido.

Además, documentos consultados por medios nacionales señalan que Lazzeri Fernández tuvo relación con empresas registradas en Estados Unidos, entre ellas Arto Group, creada en California y actualmente inactiva, así como IA Music US, establecida en Delaware y aún en operaciones.

Con el beneplácito ya concedido por Washington, el siguiente paso será formalizar su llegada a la representación diplomática mexicana en Estados Unidos, uno de los cargos más relevantes para la relación bilateral entre ambos países.