Segob acuerda tras reunión con campesinos, abrir mesa de diálogo

Marcha de campesinos en CDMX (Axel Sánchez)

El Frente Nacional por el Rescate del Campo acordó este miércoles con la Secretaría de Gobernación (Segob) mesas de diálogo para atender todas sus demandas, la primera será con la secretaria de agricultura, Columba López.

Tras una reunión de tres horas con el subsecretario de gobernación, César Yáñez, expusieron que de no suceder el encuentro, retomarán las manifestaciones.

“Se aceptó, sin embargo, no se definió el día de la reunión con las dependencias. Lo que sí nos aseguraron es que la primera dependencia con la que vamos a platicar que es con la que más pendientes traemos a nivel nacional es con la nueva secretaria de agricultura”, manifestó el dirigente del Frente, Baltazar Valdéz.

Asimismo, comentaron que para el resto de las mesas, se podrá hacer un calendario conforme avancen las negociaciones, siempre y cuando sea con subsecretarios o el titular de las secretarías.

En este encuentro, plantearon que además de la Segob, quieren reunirse con Alimentación para el Bienestar, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Economía, CFE, INDEP y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Los campesinos advirtieron, no obstante, que de no avanzar con las negociaciones, retomaran las movilizaciones en los próximos días.

“Que quede también muy claro, que hasta el día de mañana tenemos como condición para irnos a esa reunión”, reiteró Horacio Gómez.

Campesinos instalan plantón fuera de la Segob

Tras la reunión, campesinos instalaron un plantón fuera de las instalaciones de la Segob en espera de la reunión con la Secretaría de Agricultura.