IMSS refuerza medidas preventivas y de atención ante aumento de casos por golpe de calor

Cuidado IMSS refuerza medidas preventivas y de atención, ante el incremento en el número de casos de personas que hay sufrido golpe de calor en la presente temporada. Advierte que en lo que va del año se han atendido 133 casos, cifra superior a los 57 registrados en el mismo periodo de 2025 (Ariel Silva)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado a la población a mantener medidas preventivas que permitan evitar exposición prolongada al sol, ante le incremento en el número de casos de personas que han sufrido el llamado “golpe de calor”.

Ante ello, exhortó a mantenerse informados a través de canales oficiales, así como adoptar medidas preventivas y acudir a atención médica al servicio de urgencias de la unidad más cercana ante cualquier síntoma de deshidratación.

Al respecto, Nancy Rodríguez Valdés, coordinadora de Programas Médicos de la División de Medicina Familiar del instituto, precisó que en lo que va del año se han atendido 133 casos de golpe de calor, cifra superior a los 57 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 133%.

Además, con corte a la primera semana de mayo, se han registrado 28 casos de quemaduras solares y alrededor de 50 casos de deshidratación, por lo que, la recomendación es mantener una adecuada hidratación con el consumo por lo menos dos litros de agua al día, evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, usar ropa de algodón en colores claros, usar bloqueador solar y procurar mantener espacios ventilados.

Por entidad federativa, dijo que Tabasco concentra el 40% de los casos registrados en 2026, seguido de Morelos, Oaxaca, Yucatán y Guerrero, donde las condiciones climáticas favorecen temperaturas elevadas.

A nivel nacional, durante 2025 el IMSS atendió 654 casos de quemaduras solares y 553 de golpe de calor, lo que evidencia una tendencia al alza y la necesidad de fortalecer las acciones preventivas dirigidas a la población.

Aclaró que una onda de calor se caracteriza por el aumento sostenido de la temperatura durante al menos tres días, mientras que el golpe de calor ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular su temperatura y eliminar el calor generado en exceso, ante la exposición prolongada a altas temperaturas, cuadro que puede evolucionar desde manifestaciones leves, como sed intensa, fatiga, boca seca y erupciones o quemaduras en la piel, hasta formas graves que incluyen fiebre superior a 40 grados centígrados, alteraciones en el estado de conciencia, convulsiones e incluso la muerte.

Grupos vulnerables

La especialista recordó que infantes menores de cinco años y adultos mayores son los más vulnerables a estas condiciones climáticas, por la limitada capacidad de regulación térmica en los menores y la posible presencia de enfermedades crónicas que favorecen la descompensación importante en los adultos, aunque la mayor concentración de casos es en personas de 25 a 44 años, quienes representan una proporción importante de los derechohabientes.

Los signos alerta para identificar un golpe de calor son: fiebre superior a los 40 grados centígrados, fatiga, cansancio y debilidad intensos, desorientación, pulso débil, pérdida del estado de alerta e incluso convulsiones, condiciones que requieren atención médica inmediata.

En este sentido, alertó que uno solo de estos síntomas requiere atención médica de inmediato “no es necesario presentar todos, con uno solo, es importante acudir de forma inmediata a la unidad más cercana”, sin importar si corresponde o no por adscripción.

Recordó que, para fortalecer la respuesta institucional, el IMSS activó el “Comando Onda de Calor”, estrategia que coordina la atención médica en unidades de Primer Nivel y hospitales con servicios disponibles las 24 horas todos los días de la semana, fortaleciendo la atención médica, bajo un enfoque que prioriza la atención de los grupos más vulnerables y busca reducir complicaciones mediante una intervención oportuna.