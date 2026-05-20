Elección de 2021 en Sinaloa no fue impugnada ante Tribunal Electoral Federal

elecciones (Carolina Jiménez Mariscal)

La elección para la gubernatura de Sinaloa en 2021 no fue impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según una revisión de los procesos electorales estatales realizados en el país entre 2021 y 2024.

El análisis señala que, de las 32 elecciones para renovar gubernaturas celebradas en ese periodo, 17 sí llegaron a la última instancia electoral federal, mientras que otras 15 no registraron recursos ante el tribunal.

Dentro de los procesos que sí fueron impugnados aparecen entidades como Campeche, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Veracruz, entre otros estados.

En la mayoría de esos casos, la Sala Superior terminó confirmando la validez de las elecciones, pese a los distintos señalamientos presentados por partidos políticos y actores involucrados en los comicios.

Entre las acusaciones revisadas por el tribunal se encontraban presunta intervención de funcionarios públicos, uso indebido de programas sociales, violencia durante el proceso electoral, rebase de topes de campaña, propaganda gubernamental, compra o coacción del voto e incluso posibles vínculos del crimen organizado en algunas campañas.

En contraste, los procesos electorales de Baja California, Colima, Nayarit, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, Oaxaca, Quintana Roo, Estado de México, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Yucatán y Sinaloa aparecen en el listado como elecciones no impugnadas ante la Sala Superior.

El reporte subraya que, aunque varios procesos estatales enfrentaron controversias políticas y señalamientos públicos, no todos escalaron hasta el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país.