Indispensable el nuevo poder judicial para cerrar paso al crimen organizado y corrupción: Segob

La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez al entregar la iniciativa de reforma para cambiar la fecha de la elección judicial al 2028.

Al entregar a la Comisión Permanente la reforma para prorrogar la elección judicial a junio del 2028, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez defendió los cambios realizados al Poder judicial al aseverar que siguen siendo indispensables para cerrar el paso a la corrupción, el crimen organizado y sobre todo que no haya impunidad em el país.

“El cambio de este Poder, donde había excesos, era y sigue siendo indispensable para cerrar el paso a diversas formas de injusticia, corrupción, delincuencia organizada, delincuencia de cuello blanco, para que no haya impunidad”, sostuvo

En medio de las fallas y lluvia de cuestionamientos que ha tenido el nuevo poder judicial electo en urnas, la encargada de la política interna del país refrendó su confianza en que este poder “emanado del pueblo”, trabajará con integridad y vocación de servicio.

“Defender la reforma significa reconocerla como una conquista democrática, no de un partido, ni de un gobierno, sino de la gente que exigió un Poder Judicial más justo y transparente”, aseveró

Acompañada de la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, la funcionario federal justificó que el cambio de fecha para la elección judicial se debe a los desafíos logísticos planteados por diversos actores, entre ellos, el Instituto Nacional Electoral.

Ante los integrante de las Jucopo de Senado y Cámara de Diputados, detalló que se crean las secciones en la Suprema Corte y se plantea que el trabajo sea más eficaz y reducir los rezagos con lo cual se dejará al Pleno de la Corte los asuntos de gran relevancia.

Dijo que esa modificación no se limita al ámbito federal, sino que obligará a las entidades a establecer calendarios homogéneos y con ello, dar certeza jurídica en todo el territorio nacional.

Se busca –agregó----mejorar la operación de los Comités de Evaluación, su proceso de evaluación y la selección de personas.

También reduce el número de candidaturas propuestas por Comité, con el fin de simplificar la boleta y que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en un mecanismo más simple para asistir a la casilla.

Se establecen reglas claras de organización territorial, tomando como base los circuitos judiciales, estableciendo la obligación del INE para organizar Distritos Electorales Judiciales.

Recalcó que todo ello abona, sin duda, la certeza en que la ciudadanía podrá identificar claramente a las candidaturas de su ámbito territorial.

El presidente de la Jucopo ebn el Senado, Ignacio Mier aseveró que esta reforma evitará distorsiones entre los sistemas político-electoral y judicial, 1además, incluye mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas.