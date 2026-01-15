Capturan a 2 del Cártel del Moreste en Nuevo León

Detenidos Integrantes del Cártel del Noteste detenidos. (SSPC)

En un operativo, autoridades detuvieron a a dos personas relacionadas con el Cártel del Noreste, en Nuevo León.

Los agentes de seguridad implementaron un dispositivo en la colonia Centro del municipio de Galeana, donde ubicaron a dos personas en la vía pública con drogga, por lo que les realizaron una revisión de seguridad.

Se les aseguró un arma corta, un cargador, cinco cartuchos útiles, 101 dosis de marihuana, 44 dosis de cocaína, 41 dosis de metanfetamina, dinero en efectivo y dos básculas grameras.

Las dos personas fueron detenidas, una de ellas de nacionalidad estadounidense.